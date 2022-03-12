Южноуральцев приглашают присоединиться к акции «Подари радость на Пасху»

С 11 марта по 16 апреля 2022 года в челябинском храме мученика Иоанна Воина храме пройдёт ежегодная благотворительная акция «Подари радость на Пасху». Южноуральцев приглашают присоединиться к акции.

Как сообщили в Челябинской епархии, ежегодно в преддверии главного православного праздника сестры милосердия, прихожане и добровольцы храма помогают собрать подарки для подопечных прихода.

Собранные в ходе акции продуктовые наборы передадут многодетным, неполным и малоимущим семьям прихода и опекаемого Духосошествиевского храма в с. Теренкуль, инвалидам, пожилым и одиноким людям, маленьким пациентам областной психоневрологической больницы №1, малышам специализированного дома ребенка № 2 имени Зинаиды Антоновой, пациентам и сотрудникам паллиативного отделения ГКБ № 5, заключенным исправительной колонии № 2 Челябинска.

Храм приглашает добровольцев, которые готовы дежурить возле гипермаркета «Магнит» по адресу ул. Молдавская, 14, по пятницам и субботам (по часу, сменяя друг друга). Дежурство будет проходить 12, 18, 19, 25, 26 марта, 1, 2, 8, 9, 15 и 16 апреля с 12 до 17 часов.

Можно также поучаствовать в акции, сделав посильное пожертвование или подарок в любой удобной для вас форме.

Принимаются переводы на карту № 4276 7208 8582 9897 Сбербанк России (для физ. лиц) либо по номеру телефона 8-919-349-96-32 (Сбербанк России) с указанием «На Пасхальную акцию».

Можно принести деньги в храм в любой день с девято до 17 часов.

По всем вопросам акции обращаться по телефону 8-952-518-22-19 Светлана Эпова.