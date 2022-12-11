Южноуральцев приглашают проголосовать за новогодние открытки земляков

Жителей Челябинской области приглашают проголосовать за новогодние открытки, созданные их земляками. Творческие работы южноуральцев представлены на виртуальной выставке Международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы», сообщает Музей Победы.

Участники конкурса изобразили, как встречали Новый год во время войны, украшали елку, делали игрушки своими руками и что дарили на праздник.

До 15 декабря интернет-пользователи могут проголосовать за лучшие, по их мнению, открытки. Набравшим наибольшее количество голосов вручат «Приз зрительских симпатий».

Всего на конкурс поступило более 18 тысяч рисунков, посвященных встрече Нового года в годы Великой Отечественной войны. Свои работы представили авторы разных возрастов, большинство из них - дети 6-11 лет, они прислали более 12 тысяч рисунков. Среди конкурсантов авторы из 86 субъектов Российской Федерации, а также жители Казахстана, Республики Беларусь, Армении, Молдавии, Киргизской и Турецкой Республик и других стран.

Виртуальным посетителям выставки предлагают отправить по электронной почте своим родным, друзьям и коллегам понравившиеся новогодние открытки, добавив собственный текст.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте музея 16 декабря. Церемония награждения победителей пройдет 23 декабря в Музее Победы. Авторов лучших работ по мнению экспертного жюри и зрительского голосования наградят дипломами и подарками от Музея Победы и партнеров конкурса. Все участники получат электронные сертификаты.