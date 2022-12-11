11.12.2022
Южноуральцев приглашают проголосовать за новогодние открытки земляков
11.12.2022
Коронавирус в Челябинской области не сдает позиции
10.12.2022
Всех на пельмени зовет челябинский минсельхоз
10.12.2022
Молоко за вредность
10.12.2022
В субботу в Челябинске состоится Рождественский фестиваль воскресных школ
09.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Южноуральцев приглашают проголосовать за новогодние открытки земляков
10.12.2022
Школьники в Челябинске узнают о традициях празднования Нового года, появившихся по указу Петра I
09.12.2022
Текслер призвал в этом году праздновать Новый год сдержанно, но в полном объеме для детей
08.12.2022
Камерный театр Челябинска первым начнет новогоднюю кампанию премьерой сказки
30.11.2022
На площади Революции начали возводить «Ледяной аквариум»
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022