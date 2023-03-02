Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта

Неблагоприятные погодные условия в Челябинской области сохранятся до понедельника, шестого марта, - южноуральцев просят не совершать в эти дни дальних поездок.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал», до шестого марта на участке трассы М-5 «Урал» с 1549 км (граница с Республикой Башкортостан) по 1758 км (в районе Миасса) сохранятся неблагоприятные погодные условия - сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.

Подрядным организациям необходимо будет усилить дежурные смены дорожной техникой, создать группы оперативного реагирования, организовать дежурство водителей и механизаторов, дополнительно привлекаемых в случае сложной дорожной обстановки.

Кроме того, УпрДор потребовал от подрядчиков продолжить проводить активную очистку стоянок грузового транспорта и въездов на них и перебросить на участок (с 1549 км по 1758 км) резервную снегоуборочную технику со смежных участков.

Дорожники просят водителей по возможности исключить поездки на дальние расстояния. «Если поездку не отменить, то выезжая на дорогу быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, максимально ответственно готовиться к выезду, не забыв проверить исправность транспортного средства», - рекомендовали в УпрДор.

Также водителям рекомендуют с пониманием относиться к процессу снегоуборки, не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7982 331 37 84 (WhatsApp).