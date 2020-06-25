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Южноуральцев зрелого возраста приглашают стать ведущими телеканала 2x2

Общество
Сегодня, 17:19

Телеканал 2х2 и сообщество Young Old объявляют кастинг-конкурс на роли ведущих телеканала. Требование одно: возраст участников должен быть 60+.

Чтобы стать участником конкурса, нужно записать ролик. В первую очередь, организаторы ищут ведущих в летах для «Новостей Анимации 2х2». Для участия необходимо зрелищно и выразительно зачитать на камеру одну из трех фейковых (придуманных) новостей, уложившись в 90 секунд. Лучшие работы попадут в эфир!

Важно помнить, чтобы ни на одежде, ни вокруг человека не было никаких брендов. После прочтения ролик необходимо загрузить в соцсети с хэштегом #СУПЕРСТАРШИЕ2Х2 и ждать результатов конкурса. Эфирные профессионалы отсмотрят все заявки, лучшие из которых попадут в эфир!

А если участники хотят попасть не только в «Новости Анимации 2х2», но и в другие программы, то нужно коротко ответить на несколько вопросов из списка, чтобы организаторы поближе познакомились с будущими ведущими. Видеоанкету нужно отправить на почту casting@2x2tv.ru. Подробнее на сайте.

Отметим, «Young Old: новые старшие» – это проект о том, как жить счастливо в 50+: преодолевая стереотипы, пользуясь стратегиями успеха и оставаясь в курсе современной культуры.

Пример ролика можно посмотреть здесь. Кастинг-конкурс проводится с 22.06.2020 по 01.10.2020.

 

 

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