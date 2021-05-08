Южноуральцы могут бесплатно поздравить близких с праздником Великой Победы

Жители Челябинской области могут бесплатно отправить поздравительную открытку ко Дню Великой Победы.

Как сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области, в течение трех дней – восьмого, девятого и десятого мая - каждый желающий сможет поздравить своих родным и близких с Днем Победы.

Для этого нужно зайти на специальный сайт проекта компании, посвященный работе Почты во время Великой отечественной войны.

При оформлении необходимо указать адресата и добавить свой текст. Открытка будет отправлена по указанному адресу, а почтальон опустит ее бумажную версию в почтовый ящик. Каждой открытке присваивается трек-номер. Отследить ее путь можно на официальном сайте компании или в мобильном приложении.

Почта России также выпустила серию праздничных виртуальных открыток. Стоимость одной открытки с учетом доставки в любую точку России составляет 149 рублей. Их можно приобрести на официальном сайте компании в разделе Почта. Маркет.