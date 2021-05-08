08.05.2021
В День Победы в Челябинске ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта
08.05.2021
Южноуральцы могут бесплатно поздравить близких с праздником Великой Победы
08.05.2021
Зарегистрирована самая крупная в 2021 году вспышка на солнце
08.05.2021
«Сад памяти» в Челябинске расширяется
08.05.2021
Златоустовский «Омнибус» 30 лет проводит майскую «Неделю милосердия»
08.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на девятое мая
Южноуральцы могут бесплатно поздравить близких с праздником Великой Победы
30.04.2021
Почта, МФЦ, Росреестр и ГИБДД меняют график работы на майские праздники
26.04.2021
Как южноуральцы будут получать пенсию в майские каникулы
08.04.2021
Почтальону из Миасса, похитившей пенсии, грозит реальный срок
04.03.2021
Южноуральцы могут приобрести открытку с видами Таганая
В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
06.05.2021
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021