Южноуральцы могут бесплатно проверить родинки у дерматолога

Жители Челябинской области могут бесплатно проверить родинки у дерматолога в отделениях регионального клинического кожно-венерологический диспансера. С 15 по 31 мая 2023 года врач-дерматовенеролог проведет осмотр образований на коже с применением дерматоскопии.

«Меланома может развиваться самостоятельно, но часто маскируется под видом обычных родинок, не вызывает беспокойства у людей и этим увеличивает срок постановки диагноза», - отметил Олег Зиганшин, главный внештатный специалист по дерматовенерологии УрФО:

Он отметил, что при ранней диагностике меланома излечима в 90 % случаев, поэтому важно внимательно следить за новообразованиями на коже.

«Изменение родинок – первый сигнал о возможном злокачественном изменении клеток, требующий немедленного обращения к врачу-дерматовенерологу», - пояснил Олег Зиганшин.

Помощь всем пациентам оказывается бесплатно в рамках программы ОМС.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (800) 201-06-29 (указать при записи, что в рамках акции).