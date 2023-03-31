Южноуральцы могут помочь в формировании библиотек для воинских частей

В настоящее время в воинских частях на территории всей Российской Федерации создаются библиотеки, чтобы поднять воинский дух. Собираются книги (желательно в хорошем состоянии) и направляются в воинские части. Жители Челябинской области могут помочь в этом благом деле.

Как сообщает пресс-служба Свято-Симеоновского кафедрального собора, планируется обустроить 15 тысяч библиотек в воинских частях.

Прихожане Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска и все желающие оказать помощь в формировании библиотек могут приносить книги в Управление Челябинской епархии в помещение редакции, рядом с Издательским отделом (второй этаж). Книги также можно оставлять на первом этаже епархиального Управления, рядом с вахтой.

Акция будет продолжаться вплоть до праздника Пасхи Христовой — 16 апреля. Собранная литература будет направлена не только в военные части, но и в госпитали.