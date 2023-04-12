Южноуральцы могут выбрать объект для благоустройства на 2024 год

Жители Челябинской области смогут выбрать новые объекты для проведения их благоустройства в 2024 году. Голосование состоится с 15 апреля по 31 мая.

На выбор предложено 205 объектов - общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории. Были отобраны и конкретные дизайн-проекты.

Губернатор Алексей Текслер напомнил, что сделать более комфортной городскую среду помогает федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Проголосовать за объекты благоустройства 2024 года можно будет:

- на странице 74.gorodsreda.ru через личный кабинет на портале Госуслуг;

- с помощью волонтеров. Волонтером может стать любой желающий, зарегистрировавшись на платформе dobro.ru.

Глава региона призвал всех южноуральцев принять участие в онлайн-голосовании. «Вместе мы сможем сделать наши города и поселки комфортнее», - уверен Алексей Текслер.