Южноуральцы почтят память павших в Великой Отечественной войне

В среду, 22 июня 2022 года, в России отметят День памяти и скорби. В этот день 81 год назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз. Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей, и унесла жизни около 27 миллионов человек.

В этот день в Челябинской области, как и по всей стране, пройдут различные торжественные и памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

В Челябинске в два часа ночи в Саду Победы стартует акция «Огненная картина». Акция будет проходить на площадке перед мемориалом «Защитникам Отечества». Это один из главных исторических образов Челябинска-Танкограда, олицетворяющих подвиг тракторостроителей, погибших в годы войны. Акция продлится до рассвета.

Участники создадут особенную огненную картину, как символ преемственности подвига поколений созидателей и защитников Отечества. Свечи зажигаются в память о миллионах погибших в годы войны 1941-1945 годов.

Пламя свечей будет гореть и в поддержку специальной военной операции против преступлений неонацистов на Донбассе.

В четыре часа утра в Саду Победы добровольцы движения «Волонтёры Победы» выложат картину из зажженных свечей - образы памятников, значимые и малоизвестные символы Победы в Великой Отечественной войны.

В 10 часов в Челябинске состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, в которой примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и спикер регионального парламента Александр Лазарев (Аллея Славы, мемориал «Вечный огонь»).

В 10 часов в парке «Сад Победы» в Челябинске состоится митинг, посвященный дню Памяти и Скорби.

Челябинская область присоединится и к общенациональной акции «Свеча памяти». По всей России зажигаются огни в ночной тишине в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. К акции можно присоединиться онлайн на сайте деньпамяти.рф.

В 14 часов 15 минут по местному времени (12 часов 15 минут по московскому времени) одновременно по всей России объявляется минута молчания в память о тех, кто стал

живым свидетелем самой кровопролитной войны XX века, тех, кто ценой своей жизни отвоевал мир для своих детей, внуков, наше будущее. Это время было выбрано не случайно. Именно в эти минуты, в 1941 году, жителям Советского Союза официально сообщили о нападении фашистской Германии и начале Великой Отечественной войны. Южноуральцев приглашают присоединиться к памятной акции.

В Магнитогорске в 22 часа у монумента «Тыл-Фронту» пройдёт торжественная акция «Свеча памяти» в знак уважения к памяти героев Великой Отечественной войны. Во время акции из свечей будет выложена надпись «Свечи плачут за людей», чтобы почтить память тех, кто отдал жизни за мирное небо над нашей головой, сообщает Центр патриотического воспитания молодежи на своей странице ВКонтакте. Сбор участников – в 21 час.

А в 19 часов в Музее ветеранов боевых действий отец Сергий совершит панихиду по погибшим и умершим воинам (пр. Ленина, 10).

В Миассе в день Памяти и скорби жертв Великой Отечественной войны с шести часов утра до полуночи в торжественном карауле у Вечного огня пройдёт Всероссийская акция «Вахта Памяти».

В 22 часа в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» все желающие миассцы смогут зажечь свечи и почтить память погибших героев. «Для удобства жителей Северной части города в 23 часов с вокзала будет запущен троллейбус до Машгородка», - сообщили в городской администрации.

Златоуст также присоединится к общенациональной акции «Свеча памяти». В четыре часа утра 22 июня у Мемориального комплекса, посвященного памяти горожан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, зажгут лампады в память обо всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. Для участия необходимо подать заявку на сайте. Во время проведения мероприятия будет организовано движение общественного транспорта, сообщили в мэрии.

СПРАВКА

Война длилась 1418 дней и ночей. По данным областного военкомата, с территории Челябинской области за годы войны было призвано 324 тысячи 326 человек. Каждый второй южноуралец - 157 тысяч 976 человек - не вернулся к мирной жизни. Всего на войне погибло почти 27 миллионов человек. На оккупированной территории оказались более 84,8 миллиона человек, из них свыше 13,5 миллиона были уничтожены.

Но вместе с тем советские люди продемонстрировали мужество, стойкость и беспримерный героизм.

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