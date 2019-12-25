Южноуральцы получили новогодние подарки от компании «Интерсвязь»

В канун Нового 2020 года быстрый интернет и цифровое телевидение получили жители еще девяти малых населенных пунктов Южного Урала, благодаря деятельности лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области – компании «Интерсвязь».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Юлия Митюгова, сейчас завершается строительство линии скоростного интернета и цифрового телевидения в девяти населённых пунктах Южного Урала. Первые подключения абонентов уже начались в Аргаяше, Уйском, Кременкуле, Долгодеревенском, Карабаше и Карталах. К 31 декабря широкополосный доступ к сети появится в Верхнем Уфалее, а также в посёлках Роза и Старокамышинск. Для многих жителей это событие станет настоящим новогодним подарком. Теперь традиционное новогоднее обращение президента на Красной площади жители Челябинской области смогут увидеть на своих телевизорах в высоком качестве и без помех. Для подключения малых городов специалистами компании было построено 300 километров оптических линий связи пропускной способностью свыше 10 гигабит в секунду. Новым абонентам уже доступны тарифы на скоростях до 630 мегабит в секунду и телевидение с высокой чёткостью изображения. В 2020 году услугами «Интерсвязь» в этих населённых пунктах начнут пользоваться более 160 тысяч южноуральцев.

Подключение городов и сёл началось с частного сектора. Так, в ноябре первый абонент «Интерсвязь» появился в Уйском. Сейчас услугами компании в селе пользуются более 500 абонентов. А в середине декабря IP-телевидение и Интернет появились в Карабаше. Ежедневно к сети планируется подключать от 60 до 100 домохозяйств. К концу 2019 года доступ к услугам компании получат жители 800 домовладений города.

По словам заместителя технического директора компании «Интерсвязь» Руслана Усманова, благодаря строительству собственных оптических сетей, жителям даже самых удалённых городов региона доступны цифровое интерактивное телевидение и интернет. А значит, открывается возможность не только для отдыха, но и для дистанционного обучения, работы и получения государственных услуг онлайн. Помимо этого, новые абоненты получают также доступ к современным интеллектуальным решениям в сфере «Умного дома» и «Умного города». В будущем пользователям мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город» будут доступны востребованные услуги большого города. Они смогут передавать показания приборов учёта, включать функцию родительского контроля интернета, записываться к врачу, а также сообщать региональному оператору о переполненных мусорных контейнерах.

Всего в 2019 году доступ к цифровому телевидению и интернету от «Интерсвязь» появился в 130 посёлках Челябинской, Курганской и Свердловской областях. За 10 месяцев 2019 года в эксплуатацию были введены сети PON в 110 тысячах частных домохозяйствах. Сразу после новогодних праздников начнутся первые подключения абонентов в городе Богданович Свердловской области. Скоростным Интернетом и IP-телевидением там смогут воспользоваться 30 тысяч жителей частного сектора и многоквартирных домов. Помимо стандартных услуг оператора связи, новым абонентам будут доступны цифровые сервисы в приложении «Интерсвязь. Умный город».