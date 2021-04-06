Южноуральцы представили необычные экологичные авоськи

В Челябинской области подвели итоги конкурса народного творчества «Авоська-74». В состязаниях по созданию эко-сумок приняли около 600 человек, сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Заявки на конкурс принимали с 25 января по 25 марта. В нем приняли участие жители Челябинска, Златоуста, Магнитогорска, Троицка, Варны, Карталов.

«Министерство экологии благодарит жителей области за участие в конкурсе и активную экологическую позицию. Участники конкурса продемонстрировали нам свою готовность отказаться в быту от неэкологичных пластиковых пакетов в пользу сумок многоразового использования. Также «Авоська-74» служит наглядным примером трепетного и бережного отношения человека к природе и показывает нам, как из простых и ненужных вещей можно создать уникальные изделия», - сказал Безруков.

Открытое народное голосование состоялось с 26 по 28 марта. По его итогам организаторы определили победителей и призеров конкурса. Список опубликован на сайте минэкологии.