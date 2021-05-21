Южноуральцы смогут бесплатно прогуляться по музею УМВД

Прогуляться по Музею истории управления МВД по городу Магнитогорску (Челябинская область) теперь можно, не выходя из дома. Воспитанники детского технопарка «Кванториум» разработали виртуальную экскурсию по площадке.

Как сообщает пресс-служба Кванториума, музей истории УМВД России по городу Магнитогорску насчитывает более полутора тысяч экспонатов, которые размещены на более чем 20 стендах. За шестнадцатилетнюю историю здесь было проведено тысячи экскурсий, а посетителями становились как жители города, так и граждане других государств. Теперь каждый желающий можно посетить его в виртуальном пространстве.

«Для того чтобы создать виртуальный музей, кванторианцы провели огромную подготовительную работу. После беседы с капитаном внутренней службы УМВД Магнитогорска Марией Морщакиной, появилась идея создать виртуальный музей. Вместе с наставником Натальей Баевой воспитанники VR/AR-квантума приехали в музей и сделали съемку 360⁰. Потом сфотографировали все экспонаты и создали их 3D-модели. И только затем приступили к сборке виртуального тура в программах 3ds Max и Blender. Так, дети смогли поработать с виртуальной и дополненной реальностью, графическим дизайном и 3D-моделированием, - рассказала Лола Гебель, специалист по проектному управлению детского технопарка «Кванториум» г. Магнитогорска. - Особенно хочется отметить Якова Мартиросяна, обучающегося VR/AR-квантума, который самостоятельно сделал медали и иконки для этого виртуального музея».

На данный момент, все желающие уже могут совершить прогулку по виртуальной площадке и увидеть интересующие экспонаты. При помощи специальных кнопок, приблизить любой объект, рассмотреть его с каждой стороны или прочитать о нем исчерпывающую информацию. А для того чтобы тур был более интересным, ребята предусмотрели раздел, в который внесли фотографии и архивные сведения о становлении органов внутренних дел города Магнитогорска, служб и подразделений.

«Хочется выразить слова благодарности кванторианцам и их преподавателям за выполнение столь кропотливой работы по созданию виртуальной экскурсии, — поделился своими первыми впечатлениями Александр Емельянов, хранитель музейных ценностей, подполковник милиции в отставке. — Для нас это очень большое подспорье в организации патриотического воспитания среди подрастающего поколения. Мы сможем использовать виртуальную экскурсию, проводя встречи вне стен Музея истории. Но самое главное — с ней может ознакомиться любой желающий».

Над проектом работали: Берсенева Кристина, Ганеев Роберт, Горбатов Сергей, Дорошенко Данила, Мартиросян Яков, Могилев Евгений, Рыкова Алена, Рычков Максим, Саранчуков Максим, Старостина Валерия, Тарасова Арина, Тимаков Аркадий.

Познакомиться с историческими экспонатами можно на сайте музея истории УМВД по Магнитогорску.