23.05.2023
Осужден подпольный оружейник из Чебаркуля, задержанный ФСБ
23.05.2023
Южноуральцы смогут передать привет родным из Парижа
23.05.2023
В Челябинске на месяц закрыли движение по улицы Клары Цеткин
23.05.2023
Спасатели выловили плывущее по реке Урал тело
23.05.2023
Вымогатели денег у военнослужащих, задержанные ФСБ, отправились в колонию
23.05.2023
Молодой тракторист из Уйского района серьезно пострадал во время посевной
Южноуральцы смогут передать привет родным из Парижа
15.05.2023
Почта России предлагает льготную подписку на умные книги
11.05.2023
Посылки в зону СВО теперь можно отправить бесплатно
26.04.2023
Почта России доставит ветеранам поздравления президента с Днем Победы
24.04.2023
График работы Почты России в майские праздники изменится
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023