Южноуральцы смогут передать привет родным из Парижа

Гости и участники Парижского полумарафона, который проводится в Нагайбайском районе (Челябинская область), смогут отправить со спортивного праздника открытки своим родным и близким .

На Парижском полумарафоне будут работать сотрудники Почты России и установлен почтовый ящик.

«На открытках изображена Эйфелева башня — вышка сотовой связи, уменьшенная копия знаменитого архитектурного сооружения. Она стала одним из символов Парижского полумарафона. От Эйфелевой башни ежегодно стартуют участники легкоатлетического пробега», - рассказала главный специалист группы по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Макрорегион УРАЛ Светлана Замятина.

Спортсмены и болельщики смогут погасить отправляемые открытки оттиском специального почтового штемпеля. Оттиск украшает еще один символ соревнований - гусь в кроссовках.

Напомним, накануне соревнований в Париже завершили реконструкцию знаменитого объекта связи. Вышку максимально приблизили к внешнему виду Эйфелевой башни во Франции.

Южноуральскую достопримечательность окрасили в золотистый полуматовый оттенок, смонтировали новый шпиль, благоустроили подножие и организовали ночную подсветку. Работы выполнены к старту VII легкоатлетического забега «Парижский полумарафон», который состоится в воскресенье, 28 мая. «Ростелеком» является генеральным партнером мероприятия.