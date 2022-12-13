Южноуральцы смогут получить подарки от «Союзмультфильма»

Сегодня, 13 декабря, киностудия «Союзмультфильм» запускает интерактивный новогодний календарь подарков. Родители вместе с детьми смогут ежедневно открывать по одному окошку в календаре, вместе выполнять увлекательное задание и, если повезет, получить подарок.

Как сообщает пресс-служба киностудии, с 13 декабря 2022 года по седьмое января 2023 года дети и родители смогут ежедневно открывать по одному окошку в календаре, за которым скрывается увлекательное задание и полезный подарок для всей семьи от одного из партнеров проекта. Также в интерактивных окошках будут ждать идеи для новогодних поделок, загадки и задания на развитие эмоционального интеллекта.

Проводниками в мир сказочных приключений станут Заяц из «Ну, погоди! Каникулы», Умка, Чебурашка, Винни-Пух и другие полюбившиеся всем герои «Союзмультфильма». Кот Матроскин научит детей готовить простые и вкусные блюда к праздничному столу, Енотки помогут выучить новогоднее стихотворение и танец, а Чуч-Мяуч предложит написать послание Деду Морозу.

А 31 декабря всех участников проекта поздравит с Новым годом сам Дед Мороз.