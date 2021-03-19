Южноуральцы смогут теперь привиться от ковида и в ТРК

Жители Челябинской области смогут поставить прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 не только пунктах вакцинации, но и в торгово-развлекательном комплексе.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, вакцинация от коронавируса будет проходить в субботу, 20 марта, в торговом комплексе «Алмаз».
Вакцинация для всех желающих будет проводить медицинская бригада из «Областной клинической больницы № 2» на специально отведенной площадке при строгом соблюдении всех противоэпидемических мер.
Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в реестр.
«Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации, сбор анамнеза», - уточнили в министерстве.
Напомним, в выходные жители смогут бесплатно сдать тест на коронавирусную инфекцию в 10 торгово-развлекательных комплексах в семи городах области.