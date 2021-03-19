В выходные южноуральцы смогут бесплатно сдать тест на ковид в ТРК

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В выходные южноуральцы смогут бесплатно сдать тест на ковид в ТРК

В предстоящие выходные, 20 и 21 марта, в Челябинской области будет продолжено бесплатное тестирование жителей на коронавирусную инфекцию COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах.

Исследования проводятся, чтобы выявить бессимптомных носителей вируса. Мазок ПЦР берут только у людей без признаков ОРВИ.

Медики рекомендуют за два часа до тестирования не принимать пищу и пить напитки.

Для сдачи анализа в пунктах тестирования в торговых центрах необходимо будет предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а также заполнить информированное согласие. Обязательны также медицинская маска и соблюдение социальной дистанции.

Сдать бесплатно ПЦР-тест на коронавирус южноуральцы смогут в семи муниципальных образованиях: Златоусте, Кыштыме, Магнитогорске, Миассе, Сатке, Челябинске и Южноуральске.

Адреса пунктов тестирования в ТРК:

В субботу, 20 марта, обследование можно будет пройти 10 торгово-развлекательных комплексах в семи городах:

Челябинск:

- ТК «Горки» с 12 до 15 часов.

- ТК «Куба» с 12 до 15 часов.

- ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 13 до 16 часов.

Магнитогорск:

- ТК «Континент» с 10 до 12 часов.

- ТК «Гостиный двор» с 10 до 11 часов.

Златоуст:

ТК «Тарелка» с 11 до 14 часов.

Кыштым:

ТК «Радуга» с 11 до 13 часов

Миасс:

ТК «Слон» с 12 до 15 часов.

Сатка:

ТК «Факел» с 11 до 13 часов.

Южноуральск:

ТК «Южный» с 10 до 12 часов.

В воскресенье, 21 марта, тест на коронавирус можно сдать в семи ТРК в шести муниципальных образованиях.

Челябинск:

- ТК «Горки» с 12 до 15 часов.

- ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 13 до 16 часов.

Магнитогорск:

- ТК «Гостиный двор» с 10 до 12 часов.

Кыштым:

ТК «Радуга» с 11 до 13 часов.

Миасс:

ТК «Слон» с 12 до 15 часов.

Сатка:

ТК «Факел» с 11 до 13 часов.

Южноуральск:

ТК «Южный» с 10 до 12 часов.