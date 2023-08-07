Южноуральцы смогут увидеть в прямом эфире освящение храма в поселке Роза

Во вторник, восьмого августа, в поселке Роза (Коркинский муниципальный округ, Челябинская область) состоится освящение первого в населенном пункте православного храма в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Южноуральцы смогут увидеть таинство в прямом эфире.

Как сообщили в челябинской епархии, прямую трансляцию богослужения устроит православный телеканал «Союз». «Я очень переживал, что несколько наших прихожан в силу возраста и слабого здоровья не смогут посетить это великое событие. Теперь выяснилось, что они смогут следить за ним по телевизору! Слава Богу!», - рассказал настоятель храма иерей Алексий Спицин.

Он также отметил, что в освящении храма в поселке Роза будет участвовать мужской хор в составе девяти человек. «Такого красивого пения вы не услышите больше нигде! Это стоит увидеть и услышать», - заверяет настоятель.

Освящение начнется в восемь часов 45 минут. Вслед за ним в храме пройдет первая Божественная литургия.

А уже в воскресенье, 13 августа, в 11 часов состоится первое крещение в храме. Но сначала в субботу нужно будет побеседовать с настоятелем. «Без предварительных бесед не буду крестить никого. Я обязан сначала «научить, а затем крестить» (Мф. 28:19). Иначе такое крещение будет против Иисуса Христа», - пояснил на своей странице Алексий Спицин.