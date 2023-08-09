Великое освящение храма состоялось в поселке Роза

В поселке Роза (Коркинский округ, Челябинская область) восьмого августа был освящен православный храм в честь великомученика Пантелеимона Целителя. Чин великого освящения совершили митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Сразу после освящения в храме прошла первая Божественная литургия. На торжество пришло великое множество людей, церковное здание было забито до отказа. Прямую трансляцию богослужения вел православный телеканал «Союз».

Православный приход в поселке Роза существует более 10 лет. До сего времени службы проходили в здании музыкальной школы в небольшой комнате. Верующие долго искали средства на возведение храма, обращались к различным меценатам. На просьбу жителей откликнулся Томинский горно-обогатительный комбинат. Предприятие приняло на себя хлопоты, связанные с возведением церкви.

Храм вмещает чуть более 100 прихожан. Строительство заняло два года. В нижнем приделе разместили крестильное помещение. Рядом возведен дом с воскресной школой и просфорной. Появился даже спортзал, оборудованный современными тренажерами и спортивными снарядами. Обустроена игровая площадка для детей.

Перед причащением верующих секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков произнес слово о наставничестве, без которого невозможно расти и развиваться. Он напомнил, что духовным отцом святого Пантелеимона был пресвитер Ермолай. Оба – и наставник, и ученик – приняли мученические венцы.

Для жителей Розы открытие храма стало настоящим праздником. Сотни прихожан собрались сегодня в церкви, чтобы причаститься в долгожданном Божием доме.«Это, конечно, большая радость, у меня даже нет слов, - сказала прихожанка Юлия. - Это какое-то ликование в душе и покой одновременно».

Настоятелем храма стал иерей Алексий Спицин. Сегодня он награжден правом ношения креста золотого цвета. Взрослые, дети, пожилые люди — несмотря на непогоду сотни розинцев впервые пришли к воротам нового храма.

Общая площадь храма составляет 508 метров. Храм имеет два придела, предусматривает наличие в подвальной части отдельного крестильного помещения. Верхний предел освящен в честь великомученника и целителя Пантелеймона, нижний - в честь чудотворца Иннрокенттия Иркутского. Святые выбраны не случайнро - долгие годы в поселке Бектыш, расположенном неподалеку, действовал храм в честь великомученника и целителя Пантелеймона. Храм был разрушен и восстановить его невозможно. Второй святой - чудотворец Иннокентий, который долгое время был единственным служителем на данной терриории.

В поздравительном слове после Литургии митрополит Викентий сказал, что храм должен быть средоточием всей жизни человека. Когда это не так, нарушается определенный Богом порядок вещей. Отходя от храма, люди отходят от Бога, и Он попускает для их вразумления различные бедствия, болезни и военные конфликты. Путь к Богу – это и есть путь оздоровления своей жизни. Митрополит Алексий выразил признательность митрополиту Викентию, разделившему с южноуральцами радость духовного торжества.

«Сердечно благодарю Томинский горно-обогатительный комбинат за возведение прекрасного храма. Православным людям хорошо известна та огромная социальная и духовно-просветительская работа, которую ведет предприятие. Частью этого общественного служения является и возведение этого прекрасного храма», – сказал митрополит Алексий.

Примечательный факт. Храм возведен в той части поселка, которую местным органам власти несколько лет назад пришлось расселить. Дело в том, что рядом расположен угольный разрез, края которого начали «ползти», и это представляло угрозу для людей и строений. В последнее время благодаря реализации проекта рекультивации Коркинского угольного разреза закладочным материалом, произведённым на Томинском ГОКе, оползневые процессы прекратились, в оставленные дома начали возвращаться люди. Возведение храма Пантелеимона Целителя служит символом начавшегося «исцеления» и возрождения некогда депрессивного поселка Роза.