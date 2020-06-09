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Южноуральцы стали активнее обращаться за СНИЛС

Общество
Сегодня, 17:21
Автор: 
Любовь Юрина

Жители Челябинской области стали активнее обращаться в пенсионный фонд за получением СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета.)

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском отделении ПФР, без СНИЛС не примут заявление на ежемесячную выплату семьям с детьми до трех лет (в размере пяти тысяч рублей) и на единовременную выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет (в размере 10 тысяч рублей).

При чем СНИЛС необходимо представить как на ребенка, так и на родителя (опекуна, попечителя).

СНИЛС можно получить несколькими способами: в клиентской службе управления ПФР (прием граждан только по предварительной записи) или в МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт, а для оформления СНИЛС на ребенка до 14 лет один из родителей или законный представитель должен предоставить свидетельство о рождении ребенка (детей).

Дубликат СНИЛС можно оформить дистанционно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР, через портал Госуслуг, а также лично в управлении ПФР, МФЦ.

Ранее данные о СНИЛС выдавались на ламинированной карте, сейчас – на бумажном носителе. Любой южноуралец сможет сформировать этот документ самостоятельно через свой Личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Помимо этого, ПФР автоматически регистрирует детей в системе обязательного пенсионного страхования по данным Единого государственного реестра ЗАГС. В настоящее время проводится работа по регистрации в автоматическом режиме детей, начиная с 2004 года рождения. Детям открывается лицевой счет, содержащий страховой номер. После оформления свидетельства о рождении ребенка родители могут получить уведомление о регистрации (СНИЛС) в клиентской службе ПФР или МФЦ.

В клиентской службе управления ПФР родители могут одновременно получить СНИЛС на детей и подать заявление на предоставление ежемесячной или единовременной выплаты. Это исключит повторное посещение ПФР, если отсутствует возможность подачи заявлений в электронном виде.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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