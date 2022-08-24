Южноуральцы, участвующие в СВО, получат дополнительные меры соцподдержки

Жители Челябинской области, принимающие участие в специальной военной операции (СВО), получат дополнительные меры социальной поддержки.

Соответствующий законопроект по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера внесен в Законодательное Собрание региона.

Как сообщает пресс-служба главы региона, участникам СВО будет единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей, Эта мера поддержки предназначена для граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», формируемых в Челябинской области для последующего участия в проведении специальной военной операции.

Выплата будет назначаться по завершении периода участия в проведении боевого слаживания батальонов.

Кроме того, по инициативе губернатора Алексея Текслера в Челябинской области участники именных батальонов за период со дня заключения контракта и по день завершения периода проведения боевого слаживания получают выплату в размере двух тысяч рублей в сутки.