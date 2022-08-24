24.08.2022
В Челябинской области пятьдесят пар поженились в особенную дату августа
24.08.2022
В Магнитогорске от бешенства погиб домашний кот, вводится карантин
24.08.2022
Челябинцы теперь могут быстро получить справку на владение оружием
24.08.2022
В Челябинской области растут объемы ввода жилья
23.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 августа
23.08.2022
Нязепетровские коровы тянутся к детям и приходят прогуляться в парк
Южноуральцы, участвующие в СВО, получат дополнительные меры соцподдержки
23.08.2022
Михаил Бондаренко: Дарья Дугина была отзывчивым человеком с открытым взглядом
23.08.2022
Госдума готовит заявление в адрес ООН по поводу обстрела Украиной Запорожской АЭС
22.08.2022
Алексей Текслер передал автомобиль для доставки еды Донбассу добровольцам «Пищи жизни»
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022