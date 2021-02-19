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Южноуральцы узнают о трендах соцсетей для сегмента B2B

Комитет ЮУТПП по информации и рекламе и SММ-агентство «Символ роста» приглашают на бесплатный вебинар 26 февраля, с 11:00 до 12:30, «Тренды социальных сетей в 2021 году для сегмента B2B».

Спикером вебинара станет соучредитель SММ агентства «Символ роста», агентство входит в ТОП 200 по РФ, преподаватель в ВУЗах, автор курсов по SMM и IT Сергей Полторак. Модератором – председатель комитета по информации и рекламе, руководитель отдела рекламы и PR ООО РИАНА «Урал-пресс-информ» Евгения Машенцева.

Программа вебинара:

Общие тренды соцсетей; Особенности работы с соцсетями для предприятий; Ошибки, которые допускают компании; Какие инструменты востребованы в SMM для B2B; Показатели и аналитика соцсетей для B2B; Зачем нужно агентство, если есть свой маркетинг; Ответы на вопросы

Для регистрации необходимо заполнить форму по ссылке или сообщить данные в Управление по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП по телефонам: 8(351) 266-52-21, 266-52-23, 265-39-58 или по электронной почте: ok@tpp74.ru.

Ссылка на трансляцию будет направлена зарегистрированным участникам дополнительно.