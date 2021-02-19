Южноуральцы узнают о трендах соцсетей для сегмента B2B

Комитет ЮУТПП по информации и рекламе и SММ-агентство «Символ роста» приглашают на бесплатный вебинар 26 февраля, с 11:00 до 12:30, «Тренды социальных сетей в 2021 году для сегмента B2B».
Спикером вебинара станет соучредитель SММ агентства «Символ роста», агентство входит в ТОП 200 по РФ, преподаватель в ВУЗах, автор курсов по SMM и IT Сергей Полторак. Модератором – председатель комитета по информации и рекламе, руководитель отдела рекламы и PR ООО РИАНА «Урал-пресс-информ» Евгения Машенцева.
Программа вебинара:
- Общие тренды соцсетей;
- Особенности работы с соцсетями для предприятий;
- Ошибки, которые допускают компании;
- Какие инструменты востребованы в SMM для B2B;
- Показатели и аналитика соцсетей для B2B;
- Зачем нужно агентство, если есть свой маркетинг;
- Ответы на вопросы
Для регистрации необходимо заполнить форму по ссылке или сообщить данные в Управление по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП по телефонам: 8(351) 266-52-21, 266-52-23, 265-39-58 или по электронной почте: ok@tpp74.ru.
Ссылка на трансляцию будет направлена зарегистрированным участникам дополнительно.