Южноуральцы в выходные смогут бесплатно сдать тест на ковид

В выходные, третьего и четвертого апреля, в Челябинской области будет продолжено бесплатное тестирование жителей на коронавирусную инфекцию COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах четырех муниципалитетов.

Исследования проводятся, чтобы выявить бессимптомных носителей вируса. Мазок ПЦР берут только у людей без признаков ОРВИ.

Медики рекомендуют за два часа до тестирования не принимать пищу и пить напитки.

Для сдачи анализа в пунктах тестирования в торговых центрах необходимо будет предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а также заполнить информированное согласие. Обязательны также медицинская маска и соблюдение социальной дистанции.

Сдать бесплатно ПЦР-тест на коронавирус южноуральцы смогут в четырех муниципальных образованиях: Златоусте, Кыштыме, Сатке и Южноуральске.

Адреса пунктов тестирования в ТРК:

В субботу, третьего апреля, обследование можно будет пройти в четырех торгово-развлекательных комплексах четырех муниципалитетов:

Златоуст:

ТК «Тарелка» с 11 до 14 часов.

Кыштым:

ТК «Радуга» с 11 до 13 часов.

Сатка:

ТК «Факел» с 11 до 13 часов.

Южноуральск:

ТК «Южный» с 10 до 12 часов.

В воскресенье, четвертого, тест на коронавирус можно сдать в двух ТРК.

Кыштым:

ТК «Радуга» с 11 до 13 часов.

Южноуральск:

ТК «Южный» с 10 до 12 часов.