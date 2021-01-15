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Южноуральцы заработали на добровольной сдаче оружия почти полтора миллиона рублей

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области подвели итоги завершившегося профилактического мероприятия «Оружие-2020». Южноуральцам выплатят больше миллиона рублей за добровольно сданное оружие.

За 2020 год жителями региона в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Оружие -2020» сдано 422 единицы огнестрельного оружия, из них: 12 единиц нарезного, гладкоствольного - 240, газового - 52, огнестрельного оружия ограниченного поражения - 118, боеприпасов - 2276, одна мина и один снаряд.

В мероприятии приняли участие более 350 южноуральцев, в министерство общественной безопасности передано материалов на выплату вознаграждений на сумму одно миллиона 300 тысяч рублей.

Напомним, оперативно-профилактическое мероприятие оружие проводится ежегодно с 2000 года при поддержке губернатора и правительства Челябинской области

«За весь период существования мероприятия за добровольную сдачу оружия и боеприпасов южноуральцам выплачено 17 миллионов 450 тысяч рублей, а жителями области сдано пять гранатометов, четыре пулемета, 8921 единица различного вида огнестрельного оружия и ограниченного поражения, более 350 тысяч боеприпасов, 571 граната, 415 килограммов взрывчатых веществ», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии Альберт Габбазов.

Напомним, каждый южноурлец может отнести тайно припрятанный «ствол» или, например, гранату в ближайший отдел полиции. При этом государство гарантирует ему полное освобождение от уголовной ответственности, а также денежное поощрение за сознательность. Но при единственном условии – отсутствии у сданного оружия «криминального прошлого».

Размер денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия определен постановлением правительства Челябинской области от 26 апреля 2017 года. За гладкоствольное ружье, включая обрезы, участник акции получит 4 тысячи рублей, за охотничий карабин – 7 000 рублей, за травматическое и газовое оружие – от 2 до 5 тысяч рублей.

В 2021 году старт ОПМ «Оружие» мероприятия намечен на февраль.