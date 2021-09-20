Южноуральцы жалуются на отсутствие тепла в домах

Большинство муниципальных образований Челябинской области начали отопительный сезон, но поток жалоб на отсутствие тепла в жилых домах только растет.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в минувшие сутки в горных районах области прошел дождь с мокрым снегом. В ряде территорий установился временный снежный покров. В ночные часы в южных районах отмечались заморозки в воздухе -до минус 1-6 градусов, на поверхности почвы – до минус восьми градусов. Днем синоптики обещают осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах местами установление временного снежного покрова, слабые гололедные явления на дорогах.

«На сегодняшний день в большинстве муниципалитетов подписаны документы о досрочном старте отопительного сезона. Ведется плановое подключение учреждений социальной сферы и жилищного фонда согласно графикам. В ближайшее время ожидаем распоряжения от Еткульского района и более южных - Агаповского, Нагайбакского и Чесменского», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минстроя региона.

В группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте жители жалуются на холод в квартирах.

«Помогите!!! Почему отопления не включают. Дома очень холодно, трое детей маленьких, болеем уже две недели», - пишет Ольга Карпенко.

«Я проживаю в Брединском районе, п Бреды. У нас в детском саду до сих пор не включили отопление, холодно, дети спят одетые, воспитатели ходят в верхней одежде», - пишет Ольга Дрожжина и просит губернатора о помощи.

Татьяна Мануйлова рассказывает: «В Еткуле такая же ситуация. Дети мёрзнут в садике и школе, а потом болеют».

Людмила Шестакова из Карталов рассказывает, что ее доме №8 по улице Славы нет тепла и горячую воду без предупреждения отключили несколько дней назад.

«Пожалуйста, включите отопление в Нагайбакском районе, с Фершампенуаз, - просит Эльза Нигматуллина. - Челябкоммунэнерго сказали, что отопление включат 1 октября, на улице очень холодно, в квартире тоже очень холодно, мы от холода с ребёнком заболели от переохлаждения. У нас соседи включили обогреватель, возникло возгорание, приезжали пожарки, отключили свет». Администрация Нагайбакского муниципального района ответила, что отопление в сёлах района будет включено 27 сентября 2021 года, после того как будет получено разрешение от поставщика Новатэк.

«Начался отопительный сезон в Кыштыме, а мы до сих пор сидим без отопления, район железнодорожного вокзала. Из-за нашей котельной страдают и другие районы. То у них задолженность перед компанией, то трубы прорвало, потом ещё что-нибудь случится, а мы так и будем мёрзнуть. А на улице уже минус обещают, жалко дети страдают-попростыли все уже, кто-нибудь уже разберётся в этом бардаке», - спрашивает Валентина Шабельникова. В администрации Кыштыма отвечают, что задолженность населения составляет 3,5 миллиона рублей. «Идёт плановое подключение (не только на вокзале, но и в других районах города). Дома подключаются по графику», - заверяют в мэрии.

«Челябинск, 40 лет Победы, 18А. Дозвонились в ЖЭУ, пообещали подключение со среды. Болеем. Почему при таких низких температурах воздуха каждый год нужно вымаливать отопление?», - возмущается Ирина Литвинова.

«Челябинск, Чичерина, 29. УК Экодом уверяет, что на запуск отопления у них есть две недели с момента подписания распоряжения. Это что за издевательство над жителями?! В квартире 17 градусов. Кроме того, 19.09 отключили ГВС (это уже третье отключение за сентябрь, все нормы по отсутствию ГВС, предусмотренные СанПиН, нарушены), включить обещают только 22.09», - негодует Татьяна Батанова. По Чичерина в доме №33 тоже горячая вода с перебоями, дают только вечером. И так весь сентябрь, добавлет Юля Темникова

В министерстве строительства напоминают, что дата подачи тепла определяется распоряжением или постановлением муниципалитета. Отопительный период должен начинаться не позднее пяти дней, когда среднесуточная температура воздуха не поднимется выше плюс восьми градусов. Главы муниципалитетов в праве начать отопительный сезон раньше.