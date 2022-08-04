Южноуральская актриса сыграла роль матери скандальной звезды телешоу

8 августа телеканал ТНТ покажет хит онлайн-кинотеатров PREMIER и KION «Нереалити» о том, насколько разными оказались жизнь по правилам реалити-шоу и реалии провинциального городка, куда внезапно вернулась телезвезда. Режиссёр Анна Пармас, продюсеры Александр Плотников и Борис Хлебников рассказали историю о социальной зависти, ответственности и отношениях между родными и близкими. В сериале провинциальная жизнь противопоставляется столичному гламуру так же броско, как главная героиня врывается в родной городок на своём дорогом жёлтом Ford Mustang.

Рита (Ольга Дибцева) приезжает к родителям, пытаясь остановиться у них на несколько дней. Отец (Николай Фоменко) закрывает дверь прямо у нее перед носом. Мать (Инга Оболдина) после непродолжительных споров все-таки пускает девушку на порог.

Героиня, которую сыграла Инга Оболдина, яркая женщина, которая мечтала поступить в театральный институт, но вместо карьеры выбрала семью. И она всячески пыталась выпихнуть дочь в телевизор. Ей не важно, о чем шоу, главное, что Рита на экранах. И ее в городе воспринимают как звезду. В сердце сюжета – Рита, звезда реалити-шоу, которая 10 лет строила дом и искала любовь в популярном реалити-шоу. Против своей воли она возвращается в родной город, ей нужны деньги и помощь, но никто приезду Риты не рад – ни семья, ни соседи, ни бывший, ни родная дочь. Главной героине приходится учиться общаться и добиваться всего в жизни по-новой, и у неё это очень плохо получается, потому что она привыкла решать любые проблемы методами реалити-шоу, а не реальной жизни. Но драки, скандалы, перепалки и оскорбления никак не помогают телезвезде адаптироваться за периметром телешоу.

Ольга Дибцева: «В сценарии много совпадений с моей реальной жизнью. Сценаристы не знали мою биографию, но попали в мои отношения с родителями – они очень похожи на те, что разворачиваются между Ритой и её мамой с папой – героями Николая Фоменко и Инги Оболдиной. Для меня «Нереалити» – это про взросление, но не по возрасту, не по паспорту, а по осознанию в мире, отношению к себе, к своей семье, к близким. Я сама довольно поздно повзрослела, научилась брать ответственность за свою жизнь и поступки уже после 25 лет. Было интересно всё это сыграть, прожить снова, показать зрителям через Риту».

Анна Пармас: «Неожиданно для нас в лёгкой комедии появился социальный подтекст. С одной стороны, это рассказ о взрослении, когда человек, наконец, начинает осознавать, что же для него в жизни главное. А с другой, это история о социальной зависти, о том, как «простые и хорошие люди» не прощают чужого успеха. Мне очень симпатична главная героиня – сильная и небрезгливая. Она, как сорняк, прорастает сквозь асфальт и видит цель, не видя препятствий. Но это всё – нарощенные за время борьбы мускулы, а сердце у неё нежное и больше всего желающее любви, которую она и увидит в глазах дочери».

Смотрите комедию с социальным подтекстом «Нереалити» – с 8 августа в 21.00 на ТНТ.