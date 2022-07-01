Южноуральские аграрии соберутся на День поля

В поселке Тимирязевский Чебаркульского района (Челябинская область) 22 и 23 июля состоится уже традиционное агрособытие года – «День поля-2022». Мероприятие состоится при поддержке министерства сельского хозяйства региона.

В этом году на площадке в более чем девять гектаров будет представлено свыше ста единиц крупной и мелкогабаритной сельхозтехники. Помимо статичной экспозиции гости выставки увидят технику в работе.

Также на Дне поля будут презентованы современные удобрения и средства защиты растений, агрохимия, посадочный материал, а также демонстрационные участки сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.

Увидят гости выставки и племенные сельскохозяйственные животные, корма и добавки, ветеринарные препараты. Фермерам региона также расскажут об услугах, которые предлагаются в агропромышленном комплексе: кредитовании и страховании, ГСМ и транспортных сервисах, строительстве для АПК.

«В первый день мероприятия, 22 июля, пройдет демонстрационный показ техники, осмотр делянок испытательных сортов сельхозкультур и пленарное заседание с участием официальных лиц во главе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. На заседании обсудят текущую ситуацию в агропромышленном комплексе, рассмотрят вопросы импортозамещения и цифровизации в сельском хозяйстве, а также анонсируют меры поддержки челябинских аграриев», - добавили в минсельхозе.

Завершится первый день выставки ярким концертом и розыгрышем призов от партнеров, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Во второй день выставки, 23 июля, запланирован традиционный слет сельской молодежи региона и конкурс «Лучший тракторист-машинист в сельскохозяйственном производстве». Участники будут соревноваться в фигурном вождении трактора с прицепом и вспашке поля. А еще гости увидят зрелищное трактор-шоу с участием настоящих виртуозов по управлению трактором.

Чтобы посетить мероприятие, необходимо зарегистрироваться здесь.