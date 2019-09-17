Южноуральские газовики обновили мобильное приложение «Личного кабинета»
Общество
Сегодня, 15:59

Для удобства клиентов: компании «Челябинскгоргаз» и «Газпром газораспределение Челябинск» провели модернизацию мобильного приложения – интерактивного сервиса «Личный кабинет».

Благодаря модернизации мобильного приложения пользователям будет удобнее записываться на прием, отслеживать договорные обязательства, производить оплату через мобильные сервисы. Обновление коснулось и внешнего вида приложения. Теперь дизайн интерфейса адаптирован под разные виды экранов, он по-настоящему интуитивный и понятный для пользователя.

«Анализируя статистику сервиса «Личный кабинет», мы заметили, как много наших пользователей открывают его с экрана мобильного телефона. Поэтому было предложено разработать мобильное приложение, но внедрив его, мы продолжаем его совершенствовать, адаптировать под постоянно меняющиеся операционные системы, чтобы нашим клиентам было удобно и комфортно им пользоваться со своих мобильных устройств», – отметил генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

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