ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Южноуральские газовики обновили мобильное приложение «Личного кабинета»

Общество
Сегодня, 10:56
Размер текста

АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» (входят в Группу «Газпром межрегионгаз») провели модернизацию мобильного приложения интерактивного сервиса «Личный кабинет». Теперь там реализованы все возможности, какие предоставляет «Личный кабинет» на официальных сайтах компаний.

Жители Челябинской области теперь могут не только отслеживать договорные обязательства, которые их связывают с АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» и производить оплату через мобильные сервисы, но и подавать заявки на выдачу технических условий, продление или заключение новых договоров и другие. Всего более 20 видов унифицированных обращений доступно для оформления в онлайн режиме.

«Внедрив мобильное приложение, мы продолжаем его совершенствовать. В условиях действия ограничительных мер важным стало предоставление всех возможностей дистанционного взаимодействия с клиентами не только со стационарных компьютеров, но и мобильных устройств», – отметил генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

Как показывает статистика, за время действия ограничительных мер приложение скачали и установили на свои мобильные устройства почти тысяча человек, а количество пользователей «Личного кабинета» составляет сейчас уже более 58 тысяч человек.

Справка:

Сервис «личный кабинет» на сайтах компаний «Челябинскгоргаз» и «Газпром газораспределение Челябинск» появился в марте 2017 года. На сегодняшний день в нем зарегистрировано более 58 тысяч человек. Каждый десятый имеет статус удостоверенного пользователя, а значит имеет возможность пользоваться максимумом возможностей, которые предоставляет интерактивный сервис. Благодаря «Личному кабинету» жители Челябинска и области записываются на прием в газораспределительную организацию, оформляют запросы о предоставлении технических условий на подключение к газораспределительным сетям, отслеживают этапы выполнения договора, консультируются по вопросам газификации и правил использования газа в быту.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Общество
13.10.20 10:08
В условиях коронавируса южноуральские газовики работают с потребителями дистанционно
Общество
07.08.20 12:39
Лжегазовики «разводят» южноуральцев на замену исправного оборудования
Общество
30.07.20 15:55
«Челябинскгоргаз» повысил надежность газоснабжения жителей Челябинска
Общество
15.07.20 16:20
В условиях аномальной жары южноуральские газовики работают в режиме круглосуточной готовности
Вчера, 18:45
Депутаты Челябинска изменили порядок проведения публичных слушаний
Вчера, 18:33
В Челябинске установят мемориальные бюсты Николая Патоличева и Хариса Юсупова
Вчера, 17:52
Анонсы событий и мероприятий на 28 октября
Вчера, 17:46
В Челябинске назначен новый председатель контрольно-счетной палаты
Вчера, 17:40
Челябинские учителя будут получать новую доплату за классное руководство
Вчера, 17:39
В Челябинской области открыты 22 базы по долечиванию пациентов с ковидом и две – по реабилитации
Вчера, 16:43
Приемные семьи Челябинской области объединил онлайн-фестиваль с участием губернатора
Вчера, 15:53
Минздрав: Массового увольнения медицинских работников в Еманжелинске не зафиксировано
Вчера, 15:11
Через две недели малыши Симба и Ева улетят из Челябинска в Танзанию
Вчера, 14:35
Гехт: Оказание плановой помощи у нас не прекращено
Среда обитания
Сегодня, 11:29
Наметился осторожный оптимизм
По защите Челябинского городского бора создана рабочая группа
Происшествия
Сегодня, 11:03
Экс-главу Челябинска Тефтелева отправили в колонию строгого режима
Новости
Сегодня, 12:19
Экономика
ММК завершил капремонт установки по вторичной переработке шламов
Сегодня, 12:07
Культура
Дары Владимиру Путину и Никите Хрущеву на выставке «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля»
Сегодня, 11:38
Общество
Электроснабжение потребителей Челябинской области, прерванное непогодой, восстановлено
Сегодня, 11:35
Общество
За сутки в Челябинской области подтверждено 148 новых случаев ковида в 22 муниципалитетах
Сегодня, 11:33
Происшествия
В Кыштыме преподавателей и студентов колледжа эвакуировали из-за звонка о заложенной бомбе
Материалы рубрики
Сегодня, 11:38
Общество
Электроснабжение потребителей Челябинской области, прерванное непогодой, восстановлено
Сегодня, 11:35
Общество
За сутки в Челябинской области подтверждено 148 новых случаев ковида в 22 муниципалитетах
Сегодня, 10:15
Общество
ОНФ требует рекультивации земель, которые челябинскими чиновниками использовались для снегосвалок
Сегодня, 10:12
Общество
Металлурги ЧЦЗ прошли бесплатную вакцинацию от гриппа
Вчера, 18:45
Общество
Депутаты Челябинска изменили порядок проведения публичных слушаний
Теги
Челябинскгоргаз
Владимир Серадский
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика