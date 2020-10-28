Южноуральские газовики обновили мобильное приложение «Личного кабинета»

АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» (входят в Группу «Газпром межрегионгаз») провели модернизацию мобильного приложения интерактивного сервиса «Личный кабинет». Теперь там реализованы все возможности, какие предоставляет «Личный кабинет» на официальных сайтах компаний.

Жители Челябинской области теперь могут не только отслеживать договорные обязательства, которые их связывают с АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» и производить оплату через мобильные сервисы, но и подавать заявки на выдачу технических условий, продление или заключение новых договоров и другие. Всего более 20 видов унифицированных обращений доступно для оформления в онлайн режиме.

«Внедрив мобильное приложение, мы продолжаем его совершенствовать. В условиях действия ограничительных мер важным стало предоставление всех возможностей дистанционного взаимодействия с клиентами не только со стационарных компьютеров, но и мобильных устройств», – отметил генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» и АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

Как показывает статистика, за время действия ограничительных мер приложение скачали и установили на свои мобильные устройства почти тысяча человек, а количество пользователей «Личного кабинета» составляет сейчас уже более 58 тысяч человек.

Справка:

Сервис «личный кабинет» на сайтах компаний «Челябинскгоргаз» и «Газпром газораспределение Челябинск» появился в марте 2017 года. На сегодняшний день в нем зарегистрировано более 58 тысяч человек. Каждый десятый имеет статус удостоверенного пользователя, а значит имеет возможность пользоваться максимумом возможностей, которые предоставляет интерактивный сервис. Благодаря «Личному кабинету» жители Челябинска и области записываются на прием в газораспределительную организацию, оформляют запросы о предоставлении технических условий на подключение к газораспределительным сетям, отслеживают этапы выполнения договора, консультируются по вопросам газификации и правил использования газа в быту.