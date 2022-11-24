Южноуральские мамочки с ВИЧ не торопятся вставать на учет

Роспотребнадзор Челябинской области бьет тревогу: беременные женщины с ВИЧ не встают на учет и пытаются скрыть. Тем самым они подвергают нерожденного ребенка огромному риску, а ведь от инфицированной мамочки он может родиться здоровым, если позаботиться об этом.

Об этом сегодня, 24 ноября, на пресс-конференции в «АиФ» рассказала Лариса Косарева начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Сейчас в мире живет порядка 38 миллионов больных ВИЧ. В прошлом году в России зарегистрировано более миллиона новых случаев заражения этой инфекцией.

«Увеличивается число инфицированных среди женщин. Беременные не встают на учет, скрывают свой статус и подвергают риску ребенка, а если вовремя скажет об этом, то ребенок родится здоровым, будет назначена специальная терапия», - сказала Лариса Косарева.

При приеме антиретровирусных (АРВ) препаратов можно зачать, выносить и родить здорового ребенка — риск передачи ему ВИЧ будет минимальным. Это справедливо и для дискордантных пар (когда только один из партнеров инфицирован), и для случаев, когда оба партнера ВИЧ-положительные. Ключевой момент — получать АРВ-терапию и добиться неопределяемой вирусной нагрузки у матери, а также применять другие профилактические меры. Без специальной профилактики риск передачи ВИЧ от матери ребенку составляет 20–40 %, а по некоторым данным, даже до 80 %.

«Женщины во время беременности могут менять половых партнеров, а они не обследованы или не озвучивают диагноз, и женщина даже может не знаь, что он заражен. И в позднем периоде беременности происходит инфицирование или во время кормления», - говорит главный врач областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Маргарита Радзиховская. Новорожденному ребенку ВИЧ может передаваться только от матери при родах, грудном вскармливании или во время беременности. Если на момент зачатия отец ребенка имел ВИЧ-положительный статус, но мать при этом остается ВИЧ-отрицательной, для ребенка риск передачи вируса отсутствует. Однако, если заражение матери в момент зачатия произошло и ВИЧ-инфекция начинает развиваться вместе с беременностью, это может увеличить риск передачи вируса ребенку. На ранних этапах развития ВИЧ-инфекции вирусная нагрузка у матери может быть очень высокой — именно это и увеличивает риск передачи вируса ребенку.