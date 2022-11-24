24.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 ноября (18+)
24.11.2022
Наталья Котова посетила обновленный «Метар-спорт»
24.11.2022
Сбербанк в 2022 году рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 триллиона рублей
24.11.2022
Снеговики-добряки начинают свою работу
24.11.2022
МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform
24.11.2022
Исторический музей Южного Урала проведет «Гороховские чтения»
Южноуральские мамочки с ВИЧ не торопятся вставать на учет
03.09.2021
Южноуральцы смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ
20.07.2021
Молодые челябинцы могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ
20.07.2021
ВИЧ-инфицированных россиян будут лечить новым способом
11.05.2021
Челябинцы смогут 12 мая бесплатно провериться на ВИЧ в пункте у железнодорожного вокзала
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022