07.03.2023
Житель Златоуста заразил подругу ВИЧ
07.03.2023
В Копейске на трассе пострадал пассажир легковушки и перевернулся грузовик с продуктами
07.03.2023
В челябинской Публичке распустятся цветы
07.03.2023
Папы Челябинской области чаще других уральцев будут дарить дочкам умные часы на 8 Марта
07.03.2023
В Челябинске оштрафован банковский визитер, заявившийся к родственнику должника
06.03.2023
Школьники с территорий присутствия РМК приняли участие в проекте «Юный человек театра»
Житель Златоуста заразил подругу ВИЧ
02.03.2023
По факту падения льда на малыша в Магнитогорске возбуждено уголовное дело
01.03.2023
В Магнитогорске информацию о пострадавшем от схода снега малыше проверяет прокуратура
27.02.2023
По требованию прокурора уволен вице-мэр Миасса, обвиняемый в получении взятки
27.02.2023
Сбил с ног: в Еманжелинске хозяйка пса заплатит 300 тысяч рублей пенсионеру за сломанное бедро
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023