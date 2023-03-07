Житель Златоуста заразил подругу ВИЧ

В Златоусте (Челябинская область) будут судить местного жителя, который заразил подругу ВИЧ. Он знал о своей болезни, но даму сердца об этом не предупредил.

Следствием установлено, что житель Златоуста в 2019 году был поставлен на учет в медицинском учреждении, где был официально предупрежден об уголовной ответственности за заражение другого лица ВИЧ – инфекцией.

«Несмотря на это он неоднократно вступал в незащищенную половую связь с жительницей Кусинского района, заразив потерпевшую указанным заболеванием. Обвиняемый вину в совершении преступлений признал полностью и раскаялся в содеянном», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.