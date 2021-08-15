15.08.2021
В Челябинске завершен капитальный ремонт двух дорог по нацпроекту БКАД
15.08.2021
В Челябинске наградили председателя федерации бокса
14.08.2021
В семи городах Челябинской области в выходные и понедельник - НМУ
14.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
14.08.2021
В субботу православные отмечают происхождение честных древ Животворящего Креста Господня
13.08.2021
ОМОН Челябинск устроил облаву на мигрантов
Западный фронт. Варшавское шоссе
Южноуральские поисковики ищут останки советских солдат в Калужской области
13.05.2021
Челябинские поисковики завершили раскопки в Ленинградской области
14.09.2020
Челябинские студенты нашли останки двух советских и трёх японских солдат
22.03.2018
«Уральская кузница» изготовила оборудование для поискового отряда
11.09.2017
В Челябинской области соберутся участники поисковых УрФО
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021