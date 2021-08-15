Южноуральские поисковики ищут останки советских солдат в Калужской области

Семь поисковых юнармейских отрядов Челябинской области – из Челябинска, Копейска, Коркино, Чебаркуля, Троицка, Верхнего и Нижнего Уфалея – ищут останки советских солдат в Калужской области, а именно в районе деревни Цветовка в Барятинском районе.

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Здесь 11-го августа стартовала восьмая международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе».

Как сообщает группа «Юнармия Челябинской области» в ВКонтакте, поисковые работы в течение двух недель будут проводить почти 730 волонтеров со всей России, а также из Беларуси, Латвии, Литвы, Казахстана, Киргизии и Молдовы. От Челябинской области на полях сражений работает 41 юный поисковик-юнармеец, для 23-х из них эта экспедиция стала первой.

В Юнармии Челябинской области отмечают, что здесь, вблизи Цветовки, на высоте 269,8 (Подкоп) и 275,6 (Зайцева Гора) в годы Великой Отечественной войны, с 1942-го до весны 1943-го, армии Западного фронта вели беспрерывные сражения с немецкими войсками за стратегически важную магистраль — Варшавское шоссе.