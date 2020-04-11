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Южноуральские полицейские в условиях карантина работают в паре с медиками

Фото: 
ГУ МВД России по Челябинской области
Общество
Вчера, 21:46
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области стражи порядка подводят промежуточные результаты специального мероприятия «Тоннель». Южноуральцев, числящихся в списках "Сovid-19", не выявлено.

В тоннеле полицейские проверили всех водителей и пассажиров по специальной базе данных на предмет соблюдения ими режима самоизоляции и выявления нарушений 14-дневнего карантина, а также на наличие грубых нарушений правил дорожного движения Российской Федерации - таких, как управление транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения либо не имеющими права управления.

При проведении мероприятия «Тоннель» были задействованы врачи медико-санитарной части ФКУЗ «МСЧ МВД России по Челябинской области». Медиками и сотрудниками полиции с водителями и пассажирами транспортных средств проводились профилактические беседы о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. 

Также медработниками был использован тепловизор для измерения температуры граждан. На случай выявления симптомов дежурила машина скорой медицинской помощи для дальнейшей оценки состояния граждан. 

Напомним, при острой необходимости передвижения на дальние расстояния необходимо соблюдать меры личной безопасности: надевать защитную маску и перчатки, пользоваться специальными антисептическими средствами, в людных местах соблюдать дистанцию в полтора метра и чаще мыть руки.

На 122-м километре федеральной автодороги "Подъезд к Екатеринбургу" (Каслинский район)  в рамках проведения профилактического мероприятия «Тоннель» сотрудники областного полка ДПС проверили 510 транспортных средств.

"В ходе проверки выявлено 15 административных правонарушений, предусмотренных статьей "Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств". Граждан, числящихся в списках covid-19, не выявлено", - сообщили в региональном полицейском главке.

В Челябинске при проведении мероприятия выявлен один водитель, управляющий автомобилем в состоянии опьянения, и три водителя, не имеющих права управления. Составлены административные материалы, автомобилисты отстранены от управления транспортными средствами. 

Более 20 водителей управляли транспортными средствами, не исполнив свою обязанность по страхованию гражданской ответственности, полисы ОСАГО у них отсутствовали. Более 20 водителей управляли автомобилями, светопропускание передних стекол которых не соответствовало установленным нормам. Водителям пришлось убрать тонировку.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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