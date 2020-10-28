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Южноуральские росгвардейцы присоединились акции «Связь поколений»

Общество
Сегодня, 16:44
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Бойцы управления Росгвардии по Челябинской области присоединились к интернет-акции «Связь поколений». Она приурочена к 68-ой годовщине со дня образования вневедомственной охраны.

По замыслу организаторов, сотрудники службы повторяют сюжеты архивных фото своих предшественников в современной̆ обстановке. Челябинцы внесли и свои смыслы в акцию, показав одного героя сквозь годы. Так, в первом посте, сотрудники пресс-службы показали Владимира Ильина с разницей в 20 лет. На первом снимке он в звании сержанта милиции стоит у руля служебной ВАЗ-2101. Сержанты несли службу по охране общественного порядка и общественной безопасности в майские праздники 1985 года. На второй он уже в звании подполковника милиции принимает ВАЗ-2105 после технического осмотра. Фотография датирована 2005 годом.

В подборку вошли фотографии различных лет, в том числе из различных городов и районов области. Так, на мотоцикле и при задержании подозреваемого у милицейской ВАЗ-2106, запечатлены сотрудники из Озерска, а за рулем отечественного авто в милицейской форме - сотрудник из Копейска спасший на пожаре женщину.

Все снимки будут доступны в официальных аккаунтах территориального управления, а также под общероссийским хэштегом #связь поколений.

 

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