Южноуральские ветераны смогут бесплатно ездить в электричках и автобусах с шестого по девятое мая

В Челябинской области в преддверии Дня Победы и в сам великий праздник участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в электричках и городских автобусах.

«С шестого по девятое мая проезд ветеранов и сопровождающих их лиц на пригородных маршрутах железной дороги будет бесплатным», - сообщает миндортранса региона.

В ведомстве уточнили, в период с шестого по 10 мая 2023 года АО «Свердловская пригородная компания» организует бесплатный проезд участников и инвалидов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц во всех пригородных поездах, в том числе скоростном поезде «Ласточка».

АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» обеспечит бесплатный проезд на пригородных поездах для ветеранов Великой Отечественной войны и сопровождающих их лиц в период проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы.

Для бесплатного проезда необходимо будет предъявить документ, подтверждающий право на льготы, в пригородных кассах и в поезде.

Предложение о бесплатном проезде поддержали и автотранспортные предприятия, осуществляющих автобусные перевозки по регулярным маршрутам на территории Челябинской области.