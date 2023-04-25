25.04.2023
Челябинка пожаловалась Наталье Котовой на скрывающуюся под землей опасность
25.04.2023
На полянах «Зигальги» намного раньше обычного появилась сон-трава
24.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 апреля (18+)
24.04.2023
Житель Усть-Катава хотел приумножить сбережения, но лишился почти четверти миллиона рублей
24.04.2023
Попасть домой не получилось: Петру Конареву снова продлили содержание под стражей
24.04.2023
Владимир Путин поддержал предложения Андрея Турчака уравнять меры поддержки для всех участников СВО
Южноуральские ветераны смогут бесплатно ездить в электричках и автобусах с шестого по девятое мая
20.04.2023
Детская железная дорога в Челябинске начнет свою работу первого мая
19.04.2023
«Поезд знаний» на станции Бакал посетили более 160 школьников
18.04.2023
Из Челябинска отправили автомобили, которые подарили южноуральцы участникам СВО
18.04.2023
Назначены дополнительные поезда из Челябинска на майские праздники
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023