Южноуральских студентов ждут на госпитальных базах

Студентов старших курсов медицинских колледжей и ВУЗов Челябинской области призывают помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

С призывом к будущим медработникам обратилась первый вице-губернатор Ирина Гехт на своей странице в Инстаграм.

Ирина Альфредовна отметила, на Южном Урале на фоне достаточно напряженной ситуации по коронавирусной инфекции растет число случаев РВИ, в том числе таких как риновирусная инфекция и парагрипп.

В таких условиях значительно выросло количество вызовов скорой и неотложной помощи, участковые службы работают на пределе.

Первый вице-губернатор обратилась к студентам старших курсов медицинских колледжей и ВУЗов»: «Друзья, нужна ваша помощь на госпитальных базах и в поликлиниках. Вызова, ввод данных в систему, телефонное консультирование помогут врачам и медицинским сестрам. Важна и нужна любая поддержка».