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12.10.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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12.10.2023

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Беларусь
сотрудничество
Алексей Текслер
прямое авиасообщение
Общество
12.10.2023 17:58
Фото: Правительство Челябинской области

Южный Урал и Беларусь становятся все ближе друг другу

Из Челябинска в Минск можно будет летать напрямую

Из столицы Южного Урала в Беларусь можно будет летать напрямую. Вопрос по организации прямых рейсов Челябинск – Минск – Челябинск проработан. Уже есть договоренности с российскими авиакомпаниями.

Речь о том, что воздушное сообщение свяжет два города, велась на состоявшейся сегодня, 12 октября, встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко, прибывшего на Южный Урал с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Челябинске стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере промышленности, поставки строительных материалов и электросберегающего оборудования, а также реализацию и развитие уже достигнутых договоренностей.

Роман Головченко назвал Челябинскую область является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Беларуси среди регионов Российской Федерации и поблагодарил Алексея Текслера и его команду за эффективный и профессиональный подход к развитию связей с Республикой Беларусь.

В свою очередь, губернатор Челябинской области выразил премьер-министру Беларуси и всей делегации братской республики благодарность за внимание к Южному Уралу и выразил надежду на практическую реализацию всех договоренностей.

На рабочей встрече стороны обсудили также вопросы импортозамещения и совместной работы в условиях санкционного давления недружественных стран. Алексей Текслер отметил, что многие южноуральские предприниматели зачастую начинают экспортную деятельность именно с Беларуси, поскольку фиксируют отсутствие каких-либо барьеров.

Губернатор подчеркнул, что по итогам визита делегации Челябинской области в братскую республику в ноябре 2022 года автозавод «Урал» в том же году закрыл свои потребности в части комплектующих белорусского производства. Сейчас эта тема в связи с продолжающимся ростом объема производства на автозаводе вновь актуальна, тем более что по итогам первого полугодия 2023 года автозавод является основным импортером продукции из Республики Беларусь на Южный Урал.

Челябинская область поставляет в Беларусь и традиционную для региона металлургическую продукцию, и инновационные разработки (системы для «умных домов, интерактивные комплексы для детских садов). В этом году в Минске открыт выставочный павильон Челябинской области, где представлена продукция 51 предприятия.

На встрече с Романом Головченко Алексей Текслер губернатор выразил надежду на сотрудничество в строительной отрасли, отметив, что белорусские строители хорошо зарекомендовали себя и область готова доверять им важные объекты.

Премьер-министр Беларуси напомнил, что в рамках проведения выставки «Иннопром-2023» было подписано важное стратегическое соглашение ОАО «МТЗ» и ООО «ПК «ЧТЗ» о производстве гусеничных тракторов «Беларус».

Регион по-прежнему приобретает значительное количество техники в Республике Беларусь.

«Это, конечно, автобусы МАЗ, БелАЗы, тракторы Минского тракторного завода, – уточнил Алексей Текслер. – Машины марки «Беларус» составляют 54 процента тракторного парка всех сельскохозяйственных предприятий нашей области».

Кроме того, в Южно-Уральском государственном агроуниверситете в Челябинске откроется учебный класс для будущих аграриев с использованием самой современной техники Минского тракторного завода и Гомсельмаша.

Роман Головченко подчеркнул, что сельское хозяйство – это перспективная точка роста: 

«Я бы попросил внимательно проанализировать белорусские предложения в этой сфере: от поставок оборудования до комплексных решений по строительству под ключ различных объектов сельхозназначения. Готовы принять делегацию Челябинской области для демонстрации наших предложений в этой сфере».

 

Республика Беларусь и Челябинская область также продолжают расширять гуманитарные связи. В этом году Государственный ансамбль танца «Урал» вместе с другими коллективами открывал фестиваль «Славянский базар» и концерт «Союзное Государство приглашает». Также в дни фестиваля прошли рабочие встречи руководителей учреждений культуры, где обсуждали перспективы сотрудничества.

«Будем развивать все направления нашего сотрудничества. Уверен, что для этого мы уже сформировали прочную основу. У нас немало своих предложений, мы открыты для инициатив с белорусской стороны. Считаю, что сегодняшняя встреча очень важна. Уверен, что ваш визит, Роман Александрович, даст дополнительный импульс к продолжению нашего сотрудничества, и мы будем только наращивать обороты», – сказал Алексей Текслер.

Отметим, перед совещанием Роман Головченко и Алексей Текслер возложили цветы к Вечному огню, почтив память павших на поле боя солдат Великой Отечественной войны.

 

Беларусь
сотрудничество
Алексей Текслер
прямое авиасообщение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.10.2023

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В Челябинской области создана интерактивная карта бомбоубежищ

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В Чурилово в 2024 году создадут чудо-набережную Первого озера

10.10.2023 11:45

Стелу «Город трудовой доблести» в Магнитогорске «подбили» из рогатки

10.10.2023 11:25

Спецтехника от ВТБ Лизинг - обзор осенних предложений

10.10.2023 11:23

Справедливороссы регулярно помогают семьям бойцов из Челябинской области

10.10.2023 11:17

Превращение пустыря в челябинском поселке Смолино в сквер обойдется в 21 миллион рублей

10.10.2023 11:00

Аудиторы КСП Челябинской области пришли в ЗАГС

10.10.2023 10:52

Уральский комбинат питания модернизирует пищеблоки челябинских школ

10.10.2023 10:28

Челябинская область сохраняет высокий уровень долговой устойчивости

10.10.2023 10:06

В Кыштыме открыли обновленный бассейн «Пионер»

10.10.2023 09:21

Команда ММК в седьмой раз одержала победу в спартакиаде Челябинской области

09.10.2023 20:24

Анонсы событий и мероприятий на 10 октября (18+)

09.10.2023 18:49

Более 200 свалок ликвидируют в Челябинской области в 2023 году

09.10.2023 18:23

В Челябинской области 10 октября – прохладно и ветрено, местами дожди

09.10.2023 17:55

ММК и «СибКом Цифра» стали партнерами

09.10.2023 17:47

ММК поддерживает Детский экологический форум

09.10.2023 17:45

Экс-глава Карабаша назначен первым вице-мэром Миасса

09.10.2023 17:35

В Миассе с большим успехом прошел второй осенний фестиваль «Наше»

09.10.2023 17:04

Коркинский таксист спас 83-летнего пассажира от мошенников

09.10.2023 16:47

В парках Челябинска запретили кататься на самокатах

09.10.2023 15:38

Два новых трамвая УКВЗ поступят в Магнитогорск до конца 2023 года

09.10.2023 14:43

В Челябинске прошли чествования работников образования

09.10.2023 14:00

Челябинские магазины крупной торговой сети продавали поддельное масло

09.10.2023 13:53

Один миллиард 600 миллионов рублей перевели южноуральцы мошенникам за 2023 год

09.10.2023 13:28

В Калининском и Курчатовском районах Челябинска транспорт будут заряжать электричеством

09.10.2023 13:25

В Челябинском лесопарке прошел турнир по спортивному ориентированию

09.10.2023 12:58

Челябинские газовики напомнили, как не допустить утечки газа

09.10.2023 12:41

Директор «Водоканалсистемы» Челябинска, обвиняемый мошенничестве, останется под стражей

09.10.2023 12:33

«Евгений Тяжельников и секрет его вечной молодости»: в ЮУрГГПУ пройдет презентация книги о первом ректоре

09.10.2023 12:25

Ленинский район Челябинска осветили после вмешательства прокуратуры

09.10.2023 12:08

На съезде с путепровода «Челябинск - Главный» ограничили движение