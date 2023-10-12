Южный Урал и Беларусь становятся все ближе друг другу

Из столицы Южного Урала в Беларусь можно будет летать напрямую. Вопрос по организации прямых рейсов Челябинск – Минск – Челябинск проработан. Уже есть договоренности с российскими авиакомпаниями.

Речь о том, что воздушное сообщение свяжет два города, велась на состоявшейся сегодня, 12 октября, встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко, прибывшего на Южный Урал с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Челябинске стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере промышленности, поставки строительных материалов и электросберегающего оборудования, а также реализацию и развитие уже достигнутых договоренностей.

Роман Головченко назвал Челябинскую область является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Беларуси среди регионов Российской Федерации и поблагодарил Алексея Текслера и его команду за эффективный и профессиональный подход к развитию связей с Республикой Беларусь.

В свою очередь, губернатор Челябинской области выразил премьер-министру Беларуси и всей делегации братской республики благодарность за внимание к Южному Уралу и выразил надежду на практическую реализацию всех договоренностей.

На рабочей встрече стороны обсудили также вопросы импортозамещения и совместной работы в условиях санкционного давления недружественных стран. Алексей Текслер отметил, что многие южноуральские предприниматели зачастую начинают экспортную деятельность именно с Беларуси, поскольку фиксируют отсутствие каких-либо барьеров.

Губернатор подчеркнул, что по итогам визита делегации Челябинской области в братскую республику в ноябре 2022 года автозавод «Урал» в том же году закрыл свои потребности в части комплектующих белорусского производства. Сейчас эта тема в связи с продолжающимся ростом объема производства на автозаводе вновь актуальна, тем более что по итогам первого полугодия 2023 года автозавод является основным импортером продукции из Республики Беларусь на Южный Урал.

Челябинская область поставляет в Беларусь и традиционную для региона металлургическую продукцию, и инновационные разработки (системы для «умных домов, интерактивные комплексы для детских садов). В этом году в Минске открыт выставочный павильон Челябинской области, где представлена продукция 51 предприятия.

На встрече с Романом Головченко Алексей Текслер губернатор выразил надежду на сотрудничество в строительной отрасли, отметив, что белорусские строители хорошо зарекомендовали себя и область готова доверять им важные объекты.

Премьер-министр Беларуси напомнил, что в рамках проведения выставки «Иннопром-2023» было подписано важное стратегическое соглашение ОАО «МТЗ» и ООО «ПК «ЧТЗ» о производстве гусеничных тракторов «Беларус».

Регион по-прежнему приобретает значительное количество техники в Республике Беларусь.

«Это, конечно, автобусы МАЗ, БелАЗы, тракторы Минского тракторного завода, – уточнил Алексей Текслер. – Машины марки «Беларус» составляют 54 процента тракторного парка всех сельскохозяйственных предприятий нашей области».

Кроме того, в Южно-Уральском государственном агроуниверситете в Челябинске откроется учебный класс для будущих аграриев с использованием самой современной техники Минского тракторного завода и Гомсельмаша.

Роман Головченко подчеркнул, что сельское хозяйство – это перспективная точка роста:

«Я бы попросил внимательно проанализировать белорусские предложения в этой сфере: от поставок оборудования до комплексных решений по строительству под ключ различных объектов сельхозназначения. Готовы принять делегацию Челябинской области для демонстрации наших предложений в этой сфере».

Республика Беларусь и Челябинская область также продолжают расширять гуманитарные связи. В этом году Государственный ансамбль танца «Урал» вместе с другими коллективами открывал фестиваль «Славянский базар» и концерт «Союзное Государство приглашает». Также в дни фестиваля прошли рабочие встречи руководителей учреждений культуры, где обсуждали перспективы сотрудничества.

«Будем развивать все направления нашего сотрудничества. Уверен, что для этого мы уже сформировали прочную основу. У нас немало своих предложений, мы открыты для инициатив с белорусской стороны. Считаю, что сегодняшняя встреча очень важна. Уверен, что ваш визит, Роман Александрович, даст дополнительный импульс к продолжению нашего сотрудничества, и мы будем только наращивать обороты», – сказал Алексей Текслер.

Отметим, перед совещанием Роман Головченко и Алексей Текслер возложили цветы к Вечному огню, почтив память павших на поле боя солдат Великой Отечественной войны.