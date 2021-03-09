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За девочкой из Нязепетровска, у которой во время лечения в Сочи умерла мама, выехали родные

В Сочи скончалась жительница Нязепетровска (Челябинская область), приехавшая в город с восьмилетней дочерью-инвалидом для ее лечения. Губернатор Алексей Текслер распорядился помочь семье. Родные уже выехали к ребенку.

Детские омбудсмены Челябинской области и Краснодарского края и министерство социальных отношений региона взяли ситуацию на свой контроль и готовы оказать всестороннюю поддержку. Родительский комитет школы, где учится девочка, собирает средства для помощи.

«Ребёнок был направлен в санаторий Сочи, мама с ней, как сопровождающий. Шестого марта маме стало плохо, вовремя не смогли оказать медпомощь. В данный момент, тело нужно вывезти из Сочи в Нязепетровск», - написала на странице «Подслушано Нязепетровск» ВКонтакте одна из представительниц родительского комитета и попросила собрать деньги на вывоз тела скончавшейся женщины.

Как пояснила в комментариях сестра умершей, у девочки есть 19-летний брат. По некоторым данным отец в свидетельстве о рождении не указан.

«Опеку оформим на старшего совершеннолетнего брата девочки. Опека Нязепетровска уже все необходимые документы оформила, - написала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. - Ждем справку о смерти, после этого ребенок юридически будет нуждаться в установлении опеки».

К решению вопроса уже подключились краснодарские органы опеки и омбудсмен, которые обещали поспособствовать в ускорении документов.

Как уточнили в министерстве социальных отношений Челябинской области, в настоящее время в Сочи вылетают брат и отец, чтобы забрать девочку из санатория.

«Со стороны системы социальной защиты населения будет оказана комплексная поддержка, в том числе материальная помощь. При необходимости с семьей будет работать психолог», - добавили в минсоце. Девочке уже оказывается помощь специалистов.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос с авиакомпаниями о доставке тела матери в Челябинск.

«Перевоз тела погибшей женщины будет примерно 23 000 рублей. Главное получить все документы о смерти (вопрос пока в этом), обратиться в ритуальное агентство (они знают как оформлять) оплатить и авиа компания примет. Здесь уже довезем до Нязепетровск», - рассказала Евгения Майорова.