За сутки ковид подтвердили у 655 южноуральцев, выздоровело 1458 человек, умерло 30

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 655 случаев новой коронавирусной инфекции (в том числе у четверых школьников), что на 0,3% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 653 заболевших, двое школьников, и прирост 0,6%). Всего с начала пандемии подтверждено 127 тысяч 280 случаев COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 1458 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 1480). Это рекордный показатель с начала пандемии. Всего в регионе 105 тысяч 776 жителей сумели победить коварную болезнь.

За минувшие сутки скончалось 30 жителей с коронавирусной инфекцией COVID-19, что аналогично показателю предшествующего дня. С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни шести тысяч 348 человек, в том числе пять тысяч 78 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

На госпитальных базах и на дому получают лечение 15 тысяч 969 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 15 тысяч 114 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.