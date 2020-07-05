За сутки умерло три пациента с коронавирусом из Челябинска и Верхнего Уфалея

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – скончались две женщины и один мужчина. У всех троих ковид был сопутствующим, а причиной смерти стали иные заболевания. С начала пандемии умерло 162 пациента с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за прошедшие сутки в Челябинске зарегистрирована смерть 86-летнего мужчины и 98-летней женщины. У первого причиной смерти стал сочетанный атеросклеротический порок клапанов, у второй - острое нарушение мозгового кровообращения. В том и другом случае ковид стал сопутствующим. Всего с момента пандемии в областном центре умерло 64 человека в возрасте от 24 до 98 лет. У 39 пациентов причиной смерти стала ковидная пневмония.

Накануне также зарегистрирован случай смерти пациентки с коронавирусом в Верхнем Уфалее. Скончалась 71-летняя женщина. Причина - хронический нефрит, хроническая почечная недостаточность (ковид сопутствующий). Это первый с начала пандемии случай смерти пациента с коронавирусом в муниципалитете.

В Магнитогорске с начала пандемии в городе умерло 36 пациентов с коронавирусом, в том числе 17 – от ковидной пневмонии.

В Златоусте зафиксировано 13 смертельных случаев у пациентов от 56 до 85 лет (семеро – от ковидной пневмонии), в Миассе скончалось 11 пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет (восемь человек – от ковидной пневмонии).

В Саткинском и Брединском районах умерло по четверо пациентов с коронавирусной инфекцией, в Верхнеуральском районе – по трое, в Ашинском, Карталинском, Коркинском и Октябрьском районах – по двое жителей.

В Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Кыштыме, Пласте, Трехгорном, Троицке, Усть-Катаве, Южноуральске, в Аргаяшском, Брединском, Катав-Ивановском, Копейском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском, Увельском, Чебаркульском и Чесменском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом.

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 162 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 85 человек умерли от ковидной пневмонии, 77 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро пятого июля в России скончалось 10 тысяч 27 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрировано 408 случаев смерти от коронавируса, в том числе 331 человек умер непосредственно от ковидной пневмонии. В Челябинской области скончалось 162 пациента (из них 85 – от ковида), в Свердловской области – 119, в Ханты-Мансийском автономном округе - 65, в Ямало-Ненецком автономном округе – 43, в Тюменской области – 18, в Курганской - 1.