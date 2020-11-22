За сутки умерло восемь пациентов с ковидом из Челябинска, Миасса, Кунашака и Коркино

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У четырех человек причиной смерти стала ковидная пневмония, еще у четырех – иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались пятеро мужчин и трое женщин из Челябинского и Миасского городских округов, Кунашакского и Коркинского муниципальных районов. Возраст умерших от 53 до 72 лет. С начала пандемии умерло 799 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, от ковидной пневмонии скончались 53-летняя женщина из Кунашакского района, 68-летняя женщина из Миасса и двое мужчин из Челябинска в возрасте 61 и 64 лет.

В Челябинске зарегистрирована также смерть еще троих жителей с ковидом. Причиной смерти 61-летней женщины стали сахарный диабет и хроническая почечная недостаточность, 68-летнего мужчины - туберкулёз лёгкого и шок, 69-летнего мужчины - сенильная дегенерация головного мозга и атеросклероз церебральных артерий.

В Коркинском районе скончался 72-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом. Причина - злокачественное новообразование.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 799 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 255 человек умер от ковидной пневмонии, 544 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии в России скончалось 36 тысяч 179 пациентов с коронавирусной инфекцией (за прошедшие сутки – 401 человек). В УрФО зарегистрировано две тысячи 587 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – две тысячи 43. В Челябинской области умерло 799 жителей с коронавирусом (255 - от ковида), в Свердловской области – 951, в Ханты-Мансийском автономном округе – 363, в Ямало-Ненецком автономном округе – 234, в Тюменской области – 125, в Курганской – 115.