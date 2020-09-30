За сутки в Челябинской области одна школа закрылась на карантин, четыре вернулись к занятиям

В Челябинской области за прошедшие сутки закрыто на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) одно учебное заведение и вернулись к занятиям в обычном режиме четыре школы.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, на карантин по ОРВИ за прошедшие сутки закрылась школа в поселке Эстонский (Верхнеуральский район).

В школе №13 Сатки с 28 сентября по первое октября введена очно-заочная форма обучения - часть классов остаются на карантине, а часть вернулись к занятиям в школе. По данным школьного фельдшера, учебный процесс приостановлен в 25 из 35 классов школы (71%). Учащиеся 10 классов – трех первых, трех вторы, двух третьих и двух четвертых – обучаются в школе в две смены.

С карантина вышли четыре школы. Две школы Красноармейского района (Якуповская и Лазурненская), школа Кизильского района (Гранитная), Еманжелинская специальная (коррекционная) школа-интернате.

Помимо этого, сократился список классов, которые учатся в дистанционном режиме.

Таким образом, по состоянию на 30 сентября на карантин по ОРВИ закрыты пять школ и 431 класс. Накануне на дистанционном обучении было восемь школ и 441 класс.

Приостановлен учебный процесс в пяти образовательных учреждениях: школе №6 Миасса, школе №13 города Сатка, школе №1 Кусы, в школе села Бродокалмак в Красноармейском районе и в Эстонской школе в Верхнеуральском районе.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.