За сутки в Челябинской области подтверждено 73 новых случая ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 73 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 76). Число выздоровевших за сутки меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро пятницы, четвертого сентября, в регионе подтверждено 14 тысяч 699 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 43 выздоровевших пациента с коронавирусом, что чуть выше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выздоровело 42 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 11 тысяч 648 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 386 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 108 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 278 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано четыре смертельных случая – скончались три женщины и мужчина.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона выросло. На сегодня в больницах получает лечение 2 тысячи 624 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 2 тысячи 598). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.