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За сутки в Челябинской области подтверждено 73 новых случая ковида

Общество
Сегодня, 11:41
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 73 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 79). Число выздоровевших за сутки больше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, шестого сентября, в регионе подтверждено 14 тысяч 851 случай коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 137 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что выше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выздоровело 70 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 11 тысяч 855 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 394 пациента с коронавирусной инфекцией, у 110 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 284 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано четыре смертельных случая – скончались три женщины и мужчина.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона сократилось. На сегодня в больницах получает лечение 2 тысячи 561 пациент с подтвержденным Covid-19 (накануне было 2 тысячи 629). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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