22.03.2022
Ушла из жизни экс-спикер Розинского Совета депутатов Татьяна Яковлева
22.03.2022
Выставка «Чугунное кружево» в Челябинске покажет искусство с уральским характером
22.03.2022
Союз женщин Челябинской области и фонд «Родная» начали сбор помощи беженцам из ДНР и ЛНР
22.03.2022
Виктор Рашников награжден медалью Федерации независимых профсоюзов России
22.03.2022
За сутки в Челябинской области выпало до 10 миллиметров снега, местами гололедица
21.03.2022
Челябинская область направит более 4,3 миллиарда рублей на восстановление прав дольщиков
За сутки в Челябинской области выпало до 10 миллиметров снега, местами гололедица
04.02.2022
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
27.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
08.12.2021
Алексей Текслер: Я обязательно приеду в Джабык по новой дороге
12.11.2021
Лишь четыре процента южноуральцев абсолютно довольны дорогами в родном регионе
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022