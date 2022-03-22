За сутки в Челябинской области выпало до 10 миллиметров снега, местами гололедица

По всей территории области в минувшие сутки, 21 марта, отмечались снегопады, местами сильные, а также метели, на дорогах гололедица. На отдельных участках дорог образовывались пробки.

«Сегодня ночью снегопад прошёл практически на всей территории Челябинской области, - уточнили в миндортранса. - Без осадков в Уйском и Агаповском районах, а также в Магнитогорске».

По данным Челябинского Гидрометцентра, за сутки выпало от 0,4 до 10 миллиметров осадков.

На региональных дорогах работали 129 единиц техники. «Ночью проводилась патрульная очистка и обработка противогололедными материалами», - уточнили в миндортраса.

В ведомстве заверяют, что все дороги регионального значения находятся в проезжем состоянии.

Водители сообщают в снежной каше на федеральной трассе М-5. «Златоуст-Челябинск. От Златоуста до Атляна снежная каша на дороге. От Атляна сыро. Между Миассом и Чебаркулем местами густой снег. Чебаркуль - очень сыро. Запасайтесь омывайкой. Трафик не очень плотный, но идут и грузовые, и легковые», - рассказала Светлана Копытова в группе «Трасса М5 Уфа – Челябинск» ВКонтакте. «Усть-Катав - Челябинск доехал без пробок, временами снег и мокрая дорога», - делится Иван. Накануне на трассе в отдельных местах были многокилометровые пробки. С Уреньги в сторону Уфы, на Европе-Азии очень скользко. Кто-то пишет, что на этом же участке в сторону Челябинска тоже скользкая дорога.

Гидрометцентр прогнозирует сегодня, 22 марта, облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица от наката.