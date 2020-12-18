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Задержанную за подозрение в получении взятки сотрудницу южноуральского минздрава уволят после проверки

Начальник управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области Арина Устюгова, обвиняемая в получении взятки от представителя международной фармацевтической компании, будет уволена. Вероятнее всего, увольнении произойдет по завершении проводимой в настоящее время служебной проверки.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на состоявшемся в пятницу, 17 декабря, брифинге.

Напомним, Арина Устюгова была задержана 15 декабря 2020 года в одном из кафе Челябинска, по предварительной информации, сразу после получения денег от представителя коммерческой организации.

«Министра поставили в известность, когда задержали сотрудника. Была выемка документов в кабинете. Сейчас она отстранена от работы. Проводится служебное расследование», - рассказала Ирина Гехт, уточнив, что закон о государственной и гражданской службе предполагает проведение проверки перед увольнением.

«Я думаю, что результатом (проверки – прим.ред.) будет увольнение. С учетом того, что она признала вину и факт очевиден. Проверка в ближайшее время будет закончена и, соответственно, (Арина Устюгова – прим.) уволена с занимаемой должности», - отметила первый вице-губернатор.

В отношении Устюговой возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Она находится под домашним арестом.

Ирина Альфредовна также отметила, что пока непонятно, зачем Устюговой понадобилось передавать списки больных детей менеджеру международной фармацевтической компании Johnson & Johnson.

«В моей логике это не укладывается. У нас эти детки известны. И через Искорку, и через другие благотворительные фонды обеспечивались (необходимыми препаратами – прим. ред.). Честно говоря, я не понимаю, зачем были нужны были эти списки, и были ли это списки. Это же только наше предположение. Давайте дождемся официальной версии и тогда будем комментировать, с какой целью и как это было сделано», - сказала журналистам первый замгубернатора.

Ранее представители общественных организаций отмечали, что в регионе достаточно благополучная ситуация с обеспечением медикаментами детей со спинальной мышечной атрофией.

Централизованная закупка лекарственных препаратов для детей с этим заболеванием не проводится. Организуется закупка под конкретное судебное решение или через областную клиническую больницу.

«Мы и через областную клиническую больницу приобретаем спинразу, и по судебным решениям за счет резервного фонда губернатора. Сейчас обратились к крупным компаниям, чтобы они нам помогли в приобретении этого препарата. И ждем решений, принятых на федеральном уровне, с точки зрения отчисления налогов на приобретения этих препаратов. Они очень дорогие», - пояснила Ирина Гехт.