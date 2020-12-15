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В Челябинске задержана начальник управления лекарственного обеспечения

В Челябинске задержана начальник управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области Анна Устюгова.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердило несколько источников.

Задержание проводилось еще днем, по предварительной информации, после получения чиновницей денег от представителя коммерческой фирмы..

По информации одного источника, задержание проводили сотрудники ФСБ, по данным другого – сотрудники ОБЭП. Пока в силовых структурах комментарии не дают.

Губернатор Алексей Текслер, заинтересованный в тщательном расследовании этого дела, уже поручил оказать следствию исчерпывающее содействие. Об этом сообщил агентству пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

«В настоящее время работа ведётся следственными органами. Министерство заинтересовано в объективном расследовании и окажет все необходимое содействие», - прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Алексей Текслер неоднократно подчеркивал (в том числе и накануне в ходе заседания заседании региональной комиссии по противодействию коррупции), что важна системная и постоянная работа по выявлению коррупционных преступлений. Особенно она важна сейчас в медицинской сфере.

«Каждое коррупционное преступление, каждое нарушение финансовой дисциплины – это нанесенный урон общественным интересам, прямой ущерб бюджету и удар по доверию к государственной власти, - отметил Алексей Текслер. - У нас абсолютное большинство чиновников добросовестно выполняют свои обязанности, соблюдая требования законодательства. Но один взяточник в глазах людей ставит под удар работу всего государственного аппарата».