В Челябинске задержана начальник управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области Анна Устюгова.
Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердило несколько источников.
Задержание проводилось еще днем, по предварительной информации, после получения чиновницей денег от представителя коммерческой фирмы..
По информации одного источника, задержание проводили сотрудники ФСБ, по данным другого – сотрудники ОБЭП. Пока в силовых структурах комментарии не дают.
Губернатор Алексей Текслер, заинтересованный в тщательном расследовании этого дела, уже поручил оказать следствию исчерпывающее содействие. Об этом сообщил агентству пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.
«В настоящее время работа ведётся следственными органами. Министерство заинтересовано в объективном расследовании и окажет все необходимое содействие», - прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения области.
Алексей Текслер неоднократно подчеркивал (в том числе и накануне в ходе заседания заседании региональной комиссии по противодействию коррупции), что важна системная и постоянная работа по выявлению коррупционных преступлений. Особенно она важна сейчас в медицинской сфере.
«Каждое коррупционное преступление, каждое нарушение финансовой дисциплины – это нанесенный урон общественным интересам, прямой ущерб бюджету и удар по доверию к государственной власти, - отметил Алексей Текслер. - У нас абсолютное большинство чиновников добросовестно выполняют свои обязанности, соблюдая требования законодательства. Но один взяточник в глазах людей ставит под удар работу всего государственного аппарата».