Захар Прилепин оценил «твардовскую силу стихов» Геннадия Григорьева из Челябинска

Писатель, активный член партии «Справедливая Россия-За Правду» Захар Прилепин, и сам бравшийся за оружие на Донбассе на стороне ополченцев, обратил внимание на стихи Геннадия Григорьева, драматурга и журналиста из Челябинска. И, кстати, автора агентства «Урал-пресс-информ» - это от нас в 2014-ом он уходил в ополчение.

Вот что Захар Прилепин написал в своем блоге:

«Автор - из ополченцев первой волны, служил в «Призраке» у Мозгового. На самом деле зовут его иначе - Геннадий Григорьев. Он профессиональный драматург.

Написал ещё тогда, в начале всех событий, беспрецедентный по легкости, глубине и какой-то твардовской силы цикл стихов про ополченцев. В сущности, они б давно должны были в хрестоматиях быть - но стихи эти, как водится, высоколобое литературное сообщество предпочло не заметить.

Андрей Медведев делает цикл на «Радио России» со стихами о войне - прошу его обратить внимание на Егоркина. Итак…

Григорий ЕГОРКИН

«Ничё се дедок — цельный архимандрит!» —

роняет шеренга остроту.

Святою водою усердно кропит

поп нашу безбожную роту.

По меркам войны не его перевес

на ротном плацу в этом часе:

нас, грешников, сотня — в разгрузках и без,

напротив – один он.

При рясе.

Но батя и бровью седой не ведёт,

ему что комбриг, что водила...

И ловим мы скулами капельки от

большого, как веник, кропила.

Весенним дождём умывает вода,

пьянит непроцеженной бражкой.

У взводного Юрки мокра борода,

у Вити-минёра – тельняшка.

Стоит, улыбаясь, окопный народ,

не горбит под брызгами спину.

И как бы случайно я свой пулемёт

под тёплые капли подвинул.

Стекает по мушке одна — как слеза…

но надо братве приколоться:

«Слышь, батюшка, в чём же твои чудеса?

Водичка, небось, из колодца!»

У старца морщинки сбежали с лица,

вдруг стал — и моложе, и строже:

«Господь с вами, дети, вода из Донца.

Воюйте,

водица поможет».