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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.06.2022

В Челябинской области стартует международный фестиваль джаза «Какой удивительный мир»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июня 2022 года повысятся пособия по временной нетрудоспособности и декретные в связи с
06.06.2022

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06.06.2022

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06.06.2022

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06.06.2022

Челябинский аэропорт восстановил работу после эвакуации пассажиров
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06.06.2022

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06.06.2022 11:15

Захар Прилепин оценил «твардовскую силу стихов» Геннадия Григорьева из Челябинска

Писатель, активный член партии «Справедливая Россия-За Правду» Захар Прилепин, и сам бравшийся за оружие на Донбассе на стороне ополченцев, обратил внимание на стихи Геннадия Григорьева, драматурга и журналиста из Челябинска. И, кстати, автора агентства «Урал-пресс-информ» - это от нас в 2014-ом он уходил в ополчение.

Вот что Захар Прилепин написал в своем блоге:

«Автор - из ополченцев первой волны, служил в «Призраке» у Мозгового. На самом деле зовут его иначе - Геннадий Григорьев. Он профессиональный драматург.

Написал ещё тогда, в начале всех событий, беспрецедентный по легкости, глубине и какой-то твардовской силы цикл стихов про ополченцев. В сущности, они б давно должны были в хрестоматиях быть - но стихи эти, как водится, высоколобое литературное сообщество предпочло не заметить.

Андрей Медведев делает цикл на «Радио России» со стихами о войне - прошу его обратить внимание на Егоркина. Итак…

 

Григорий ЕГОРКИН

 

«Ничё се дедок — цельный архимандрит!» —

роняет шеренга остроту.

Святою водою усердно кропит

поп нашу безбожную роту.

 

По меркам войны не его перевес

на ротном плацу в этом часе:

нас, грешников, сотня — в разгрузках и без,

напротив – один он.

При рясе.

 

Но батя и бровью седой не ведёт,

ему что комбриг, что водила...

И ловим мы скулами капельки от

большого, как веник, кропила.

 

Весенним дождём умывает вода,

пьянит непроцеженной бражкой.

У взводного Юрки мокра борода,

у Вити-минёра – тельняшка.

 

Стоит, улыбаясь, окопный народ,

не горбит под брызгами спину.

И как бы случайно я свой пулемёт

под тёплые капли подвинул.

 

Стекает по мушке одна — как слеза…

но надо братве приколоться:

«Слышь, батюшка, в чём же твои чудеса?

Водичка, небось, из колодца!»

 

У старца морщинки сбежали с лица,

вдруг стал — и моложе, и строже:

«Господь с вами, дети, вода из Донца.

Воюйте,

водица поможет».

Захар Прилепин
ЛНР
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добровольцы
Справедливая Россия - За Правду
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В Миассе вороны атаковали детей школьного лагеря

03.06.2022 11:03

Лучшие ягодоводы России живут в Челябинской области

03.06.2022 11:02

Власти пока не планируют полностью закрывать мост из Ленинского района из-за возможной прокладки трамвайных путей

03.06.2022 11:00

ММК защитил водохранилище Магнитогорска от влияния своих сточных вод

03.06.2022 10:43

ММК презентует на саммите в Туле проекты по снижению выбросов углекислого газа

03.06.2022 10:19

В Челябинске заработал новый сезонный автобусный маршрут

03.06.2022 10:17

В Челябинске начнется очередной этап опрессовки

03.06.2022 10:06

КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области

03.06.2022 00:03

Жители Луганска: Один раз страна стреляет в своих, потом становится чужой

02.06.2022 19:07

Штормовое предупреждение для южноуральцев на третье июня

02.06.2022 19:00

В пятницу в Челябинской области – теплая погода с дождями и грозами

02.06.2022 18:12

Анонсы событий и мероприятий на третье июня

02.06.2022 17:47

В Челябинской области повысили размеры детских пособий

02.06.2022 17:41

Юные спортсмены Челябинска сразились на фестивале дворового футбола «МЕТРОШКА»

02.06.2022 17:28

Егоров: В Челябинске разрабатывается новое «билетное меню»

02.06.2022 17:27

В Челябинске внесены серьезные изменения в Правила землепользования и застройки

02.06.2022 17:26

Остановка у ЗАГСА и посадочные площадки под метротрам в Челябинске

02.06.2022 17:10

Челябинская область стала одним из организаторов Форума решения социальных задач в Москве

02.06.2022 17:08

Текслер рассказал о КРI в социальной политике региона

02.06.2022 17:01

«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга

02.06.2022 16:55

В ЧОКБ назвали лучших наставников

02.06.2022 16:07

Проект реконструкции знаменитых саткинских «Порогов» получил грант Фонда Потанина

02.06.2022 16:01

Театр – дело живое: в Челябинске назвали победителей детского фестиваля «Сцена»

02.06.2022 15:50

Детский музей Челябинска расскажет своим гостям трогательные истории игрушек

02.06.2022 15:41

Загранпаспорта жителям пяти городов Челябинской области оформит кабина-робот

02.06.2022 15:34

Александр Лазарев провел Совет руководителей фракций в представительных органах муниципалитетов

02.06.2022 15:21

Сотрудники челябинского зоопарка выявили у косолапого Малыша проблемы со здоровьем