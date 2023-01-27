Захар Прилепин отправился добровольцем в зону СВО

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду», писатель Захар Прилепин отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Ранее он уже воевал на Донбассе на стороне ополчения.

Лидер СЗРП Сергей Миронов отметил, что Захар Прилепин пополнил ряды 70 партийных лидеров «Справедливой России – За правду» разного уровня, которые ушли добровольцами на фронт для участия в СВО.

«Горжусь тем, что мой соратник и товарищ, сопредседатель партии Захар Прилепин принял такое решение. Он пополнит ряды членов нашей партии, которые уже по зову сердца выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Его поступок – отличный пример для подражания для всех российских патриотов и хороший ответ нашим врагам и диванным скептикам, которые не верят в победу России и готовность наших людей защищать свою Родину», – подчеркнул Сергей Миронов.

Главный справедливоросс страны напомнил, что Захар Прилепин имеет боевой опыт в составе ОМОНа, куда пошел служить добровольцем в 90-е годы во время военной кампании в Чечне. С 2014 года он принимал участие в боевых действиях в составе подразделений Донецкой Народной республики, доставлял гуманитарную помощь жителям Донбасса. Сейчас проходить службу Захар Прилепин будет в подразделениях Росгвардии.

«В 1941–1945 годах наши отцы и деды воевали с нацистами, за которых была большая часть Европы. Сегодня пришло время сражаться с неонацистами, которых поддерживает Запад. Не сомневаюсь: как и 80 лет назад, победа будет за нами!» - сказал Сергей Миронов.

Он отметил, что Прилепин стал третьим членом президиума Центрального совета СРЗП, отправившимся на передовую. В настоящее время в СВО принимают участие руководитель аппарата партии в Госдуме Руслан Татаринов и секретарь президиума по вопросам патриотического воспитания Александр Дворкин.

На странице Сергея Миронова в ВКонтакте, где он опубликовал пост о решении своего соратника уйти добровольцем в зону СВО, люди желают Захару Прилепину удачи и выражают восхищение его смелым поступком:

«Дай Бог ему здоровья и удачи!»;

«Восхищение и пожелание удачи!»;

«Солдатской удачи, воин!»;

«Храни Вас Господи!»;

«Уважаю. Дай Бог осилить тяжелый ратный труд и вернуться с Победой»;

«С кресла в окоп - это уже подвиг. Такие люди – пример. Видение проблем изнутри, реальный взгляд. Пошли Господи всем нашим воинам боевых удач и крепкого здоровья»;

«Молодец! Истинный патриот своей страны! Сил ему и удачи, крепкого здоровья. Да хранит его Господь!».