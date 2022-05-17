Заколдованный круг? На улице Пермской в Челябинске теряет крышу беседка и рвется асфальт

Крыша малой архитектурной формы, а именно – крытой беседки рядом с многоквартирной девятиэтажкой на улице Пермской в Челябинске, скоро улетит.

При этом управляющая компания, пообещавшая главе Центрального района Виктору Ереклинцеву, привести МАФ в порядок, исполнять свое обещание не торопится. Как известно, обещанного три года ждут.

Напомним, 12-го апреля этого года агентство «Урал-пресс-информ» опубликовало новость о предстоящем ремонте многострадальной беседки, которую установили – на радость людям – прямо на заросшем пустыре с торца дома №51 на Пермской. МАФ не выдержал испытания людьми и погодой: невоспитанные, бескультурные отдыхающие (за столиком беседки часто собирается и выпивает молодежь) моментально прожгли поверхности и изрисовали беседку, изуродовав ее окончательно; спустя время что-то странное стало происходить и с крышей МАФа – в нем появились дыры разных форм и размеров (теперь сквозь рваный навес можно видеть небо и деревья, но нельзя переждать дождь).

Радостной новостью о том, что беседку должны отремонтировать, Виктор Ереклинцев поделился на следующий день после того, как «Урал-пресс-информ» опубликовал информацию о том, в каком ужасном состоянии находится данный МАФ и какая грязища окружает беседку (новость вышла 11-го апреля). Глава Центрального района поблагодарил наше агентство за сигнал и прислал снимки, полученные от местной управляйки, отчитавшейся перед главой, что территория возле дома убрана и что беседка обязательно будет отремонтирована. Тем временем, пошел уже второй месяц, а беседка становится все страшнее, зияющие дыры в ее крыше – все больше (о причинах их появления остается только догадываться).

К слову, хитрая управляющая компания и фото убранного пустыря тогда прислала Виктору Александровичу не совсем правдивые: как оказалось (корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» увидела это собственными глазами в тот же вечер), мусор убрали только по центру, а по краям пространства он остался, но на фото чудесным образом не попал.

При этом убирать данный пустырь – дело неблагодарное: не успеешь навести чистоту, как снова и бутылки накидают, и пакеты разбросают, и окурки… Война с ветряными мельницами. Еще одно наблюдение: воткнутые прямо в землю, в непосредственной близости от беседки, турники совершенно не востребованы – вся молодежь концентрируется именно за столиком (и пьет явно не сок).

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Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание: асфальт перед первым подъездом - о провальном благоустройстве агентство «Урал-пресс-информ» писало в 2021-м году, сопроводив статью красноречивыми снимками (старое доброе полотно, уложенное еще в советское время - на века, осенью 2020-го сняли и положили новое, которое тут же стало «рваться» то тут, то там) – продолжает «обрастать» новыми дырами. Честное слово, заасфальтированная каких-то полтора года назад площадка выглядит так, словно здесь взрывались бомбы: асфальт пестрит заплатками, которые делали не раз и не два и которые тоже «рвутся», обнажая пустоты под верхним слоем волнообразного, неровного полотна. Хорошо освоили деньги, ничего не скажешь.