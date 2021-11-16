Замерзающими домами Челябинска займутся прокуратура и госжилинспекция

В Челябинске появился реестр замерзающих домов. Его составили представители Общероссийского Народного фронта, направив документ в прокуратуру и госжилинспекцию региона.

Как поясняют эксперты ОНФ, в реестр включены дома с недостаточным или отсутствующим отоплением, ситуацию в которых можно назвать критической.

В качестве примера общественники приводят дома №45 и №47 на улице Сулимова в Советском районе Челябинска, жители которых шестой год подряд получают отопление под новогодние праздники. В 2021-м году ситуация здесь не изменилась: к середине ноября батареи горожан остаются холодными.

Аналогичная проблема – в Металлургическом районе. Он из года в год остается лидером по количеству жалоб на проблемы с отоплением из-за изношенности теплосетей. Замерзают жильцы на улицах Молодежной, 2, Шоссе Металлургов, 49-А, Сталеваров, 40, и Богдана Хмельницкого, 68, где трубы не могут зарыть и спустя две недели после аварии. Коммуникации уже начали гнить.

«По всей видимости, сетям необходима комплексная замена, о чем Народный фронт неоднократно заблаговременно предупреждал районные власти, однако чиновники ежегодно ограничиваются точечным ремонтом участков, где происходят аварии. Да и в этих случаях о качестве работ и надлежащем контроле говорить не приходится», - заявил эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

При этом, подчеркивают активисты Общероссийского Народного фронта, коммунальщики не забывают своевременно взимать немалую плату за тепло.

«Каждый год, начиная с отопительного сезона и заканчивая им, в квартире холодно. Батареи холодные всегда, обратка вообще не работает никогда. Платим по пять тысяч в месяц за отопление и сидим с обогревателями. Это просто ужас!» - пожаловалась жительница дома №40 по улице Сталеваров Надежда Тарасова.

На улице Свободы, 104 в Советском районе жильцы также вынуждены платить по пять-шесть тысяч рублей за отопление, которого фактически не получают, в то время как соседним домам выставляют счета с суммами в три раза меньше.

Здесь же, в Советском районе, на улице Овчинникова, 20, тепла нет уже неделю. Все это время управляющая компания игнорирует жалобы жильцов, заявили в ОНФ.

В Народном фронте подчеркнули, что проверку необходимо провести незамедлительно, поскольку в Челябинской области установилась зимняя температура.

Общественники держат на контроле ситуацию по каждому из указанных адресов.

Тем временем, специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» обращаются к родителям и педагогам с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми по правилам безопасного поведения вблизи тепловых сетей и камер, ведь теплоноситель - это горячая вода, в зимнее время температура которой может достигать 130-ти градусов.

Общая протяженность теплотрасс в системе централизованного теплоснабжения южноуральской столицы составляет около 1200 километров. Многие из них находятся вблизи мест массового скопления людей: автомобильных дорог, территорий детских садов, школ, больниц, городских парков, МКД, магазинов и других объектов социального значения.

В обслуживании АО «УСТЭК-Челябинск» находятся около 400 километров тепловых сетей. В компании сообщили, что правилам безопасности вблизи тепловых камер и теплотрасс уделяется большое внимание, регулярно проводятся инструктажи по действиям персонала при обнаружении провалов, промоин, мест парений на тротуарах, проезжих частях дорог, ведется разъяснительная работа с детьми и взрослыми.